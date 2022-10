Marokko: Der Konter des Tabellenführers Loeb

Bei der Rallye Marokko 2022 sind zwei Etappen zu Ende und noch drei zu fahren. Im Kampf um Punkte in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft gab es schon einige Dramen in den Kategorien.

Der Montag mit der zweiten Etappe war ein großartiger Tag in der Wüste für WRC-Legende Sébastien Loeb (F) und seinen Beifahrer Fabian Lurquin (B) in ihrem Prodrive Hunter BRX. Das Duo dachte bald nicht mehr an einen gebrochenen Querlenker auf der Etappe am Sonntag. Das Hunter-Team setzte auf die 316 km langen Wertungsprüfung die schnellste Zeit aller Fahrzeuge zu stürmen. Das Ergebnis hievte Loeb auf den ersten Gesamtrang in Marokko und hält ihn auf Kurs, seine Führung in der T1-Rangliste der ersten W2RC auszubauen. Er lag aber nur acht Sekunden vor seinem Teamkollegen Orlando Terranova (RA) und 4:20 Minuten vor Guerlain Chicherit (F) in einem weiteren Prodrive Hunter seines eignen GCK-Teams.

«Wir hatten heute eine großartige Etappe, nichts wie gestern, was wirklich schlecht für uns war. Es war ein sauberer Lauf, die Navigation war nicht so einfach, aber wir haben einen sehr guten Job gemacht», sagte der neue Marokko-Leader Loeb.

Vier Reifenschäden auf der zweiten Etappe kosteten Nasser Al-Attiyah (QAT) und Beifahrer Mathieu Baumel (F) fast eine Stunde. Das Team im Hilux von Toyota Gazoo Racing fiel auf den siebten Gesamtrang, zwei Plätze vor dem Mini John Cooper Works Buggy von Kuba Przygonski (PL) in der T1-Wertung.

«Heute war nicht einfach für alle und wir hatten vier Reifenschäden zu verkraften. Das hat uns viel Zeit gekostet, weil wir nur zwei Ersatzreifen im Auto mitnehmen dürfen», erklärte der vierfache Dakar-Sieger Al-Attiyah.

In der Offenen Klasse war es ein weiterer Tag der Dominanz von Audi Sport. Carlos Sainz (E) und Beifahrer Lucas Cruz (E) brachten ihren Audi RS Q e-tron Evo 2 nur fünf Minuten hinter der Siegerzeit von Loeb ins Ziel. Auch die Teamkollegen von Sainz, Stéphane Peterhansel (F) und Mattias Ekström (S), erlebten beide einen sauberen Rallyetag, während Audi seine Vorbereitung auf die bevorstehende Dakar fortsetzte.

«Das war wieder ein positiver Tag. Das Wichtigste ist, dass das Auto perfekt läuft», führte Carlo Sainz an.