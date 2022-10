Marokko: Tabellenführer Loeb schied als Leader aus

Wie die Dünen in der marokkanischen Sahara gab es bei Sébastien Loeb beim Lauf zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft in Marokko im Prodrive Hunter ein Auf und Ab, was nach der Führung zum Aus am Mittwoch führte.

Auf der vorletzten Etappe zwischen Laayoune und Tan-Tan gab es viele Überraschungen. In der Auto-Kategorie schied Sebastien Loeb im Prodrive Hunter vom Team Bahrain Raid Xtreme mit einem technischen Problem auf der Wertungsprüfung aus, wodurch Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing), Dritter an diesem Tag, eine wichtige Option auf die Weltmeisterschaft erhielt.

Loeb berichtete: «Bei Kilometer 127 sind wir auf ein mechanisches Problem gestoßen und konnten nicht reparieren. Wir fahren morgen wieder los, um die 5 Punkte dieser Prüfung zu holen und damit die Chance auf den Titel zu retten. Ich habe immer die Gewohnheit nie aufzugeben, dann geben wir alles bis zum letzten Kilometer der Meisterschaft.»

Guerlain Chicherit (GCK Motorsports) baute seine Führung in der Gesamtwertung am Vorabend des Zieleinlaufs aus. In T3 verlor «Chaleco» Lopez (Can-Am Factory South Racing) die Führung an Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior).

Bei den Autos spielt sich ein Drama in vier Akten zwischen Al Attiyah und Loeb ab. Am Mittwoch kam der Franzose bei Km 127 zum Stehen. Ohne Servolenkung konnte der Fahrer des Bahrain Raid Xtreme nicht weiterfahren. Ein Katastrophenszenario für den WM-Spitzenreiter, der nur einen Punkt vor Al-Attiyah von Toyota Gazoo Racing lag. Nasser belegte an diesem Tag den dritten Platz (+ 2:30) hinter seinem Teamkollegen und Tagessieger Al Rajhi (Toyota Overdrive). Guerlain Chicherit (GCK Motorsports) wiederholt den gestrigen 2. Platz (+ 1:30) hinter dem Saudi. In der Gesamtwertung baut Chicherit seinen Vorsprung auf Terranova (Bahrain Raid Xtreme) aus. Der Franzose hat nun ein Polster von 9:57 Minuten. Ein komfortabler Vorsprung am Vorabend des Zieleinlaufs, zumal Nasser Al-Attiyah mit 28:37 Minuten und Al Rajhi mit 40:48' Minuten zurückliegen.

Am Vorabend der letzten letzten Prüfung entbrennt der Kampf um die verschiedenen W2RC-Weltmeistertitel. Die Probleme von Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) sollten Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) zugute kommen, der vor der letzten Rallye in Andalusien die Führung in der Meisterschaft übernehmen könnte.

In T3 war der W2RC-Führende durch einen Hattrick des Red Bull Off-Road Junior Team verärgert. Cristina Gutierrez gewann vor Seth Quintero und Mitch Guthrie, die weniger als zwei Minuten hinter dem Spanier ins Ziel kamen. «Chaleco» Lopez (Can-Am Factory Can-Am) wurde mit fast 13 Minuten Rückstand Achter. Der Chilene, der die Gesamtwertung seit dem Start anführt, übergab die Führung an Seth Quintero, der nun 11'24" Vorsprung hat. Cristina Gutierrez komplettiert das Podium nur 43 Sekunden hinter dem Can-Am-Fahrer.