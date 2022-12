Dakar 2023: Toyota Gazoo Racing mit drei Hilux

Die amtierenden Meister Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel führen das Team an, Giniel de Villiers und Dennis Murphy kehren in die Dakar-Action zurück, Henk Lategan und Brett Cummings wollen wieder beeindrucken.

Der aktualisierte und noch stärkere Toyota GR DKR Hilux T1+ ist bereit, sich der harten Konkurrenz bei der legendären Rallye zu stellen.

Toyota Gazoo Racing (TGR) wird Anfang Januar mit einem Team aus drei Autos bei der Rallye Dakar 2023 antreten. Die amtierenden Meister und Vorjahressieger, Nasser Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel, sind am Start, um gemeinsam mit dem neu gekrönten südafrikanischen Rally-Raid-Champion Giniel de Villiers und Beifahrer Dennis Murphy sowie Henk Lategan und Brett Cummings das Team anzuführen. Diese Veranstaltung markiert den Beginn der Saison 2023 der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC), in der Nasser und Mathieu erneut die härtesten Cross-Country-Rennen der Welt bestreiten.

Das Duo wird 2023 an allen fünf Läufen der W2RC teilnehmen. Die Meisterschaft beginnt mit der Rallye Dakar im Januar, gefolgt von der Abu Dhabi Desert Challenge Ende Februar; die Sonora Rally in Mexiko im April und die Desafio Ruta 40 in Argentinien Ende August. Den Abschluss der Saison bildet die Rallye Marokko, die wiederum für Mitte Oktober angesetzt ist.

Die harte Rennsaison 2022 bot TGR umfassende Möglichkeiten, den Dakar-Sieger GR DKR Hilux T1+ in Bezug auf Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Im Einklang mit dem Ethos von Toyota, «immer bessere Autos zu bauen», profitierte das Team von mehr als 25.000 Renn- und Testkilometern, die von seinen Crews sowohl im W2RC als auch im SARRC absolviert wurden. Darüber hinaus bauten die Crews dank 130 kombinierter Tage auf der Straße ihre eigenen Kompetenzen weiter aus und sicherten dem Team sowohl den W2RC- als auch den SARRC-Titel.

Für die Saison 2023 hat die FIA ihre Kriterien verfeinert, um die Leistung zwischen den Fahrzeugen der Klasse T1+ und ihren Gegenstücken in der Klasse T1U (Ultimate) auszugleichen. Der Hauptfokus der aktualisierten Regeln liegt darauf, das Feld zu schließen und den Wettbewerb noch härter zu machen. Beispielsweise wurde die Spitzenleistung der Fahrzeuge der Klasse T1+ und T1U um 30 kW reduziert. Die Leistungskurven wurden angepasst, um die Änderung proportional auszugleichen, und die Höhenkompensation für T1+-Fahrzeuge mit Turboantrieb wurde entfernt.

Gleichzeitig hat TGR den GR DKR Hilux T1+ ständig verbessert, um seine Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit noch weiter zu verbessern und sicherzustellen, dass das Auto für die Strapazen der Rallye Dakar, der W2RC und der SARRC bestens gerüstet ist . Als solche wurden Verbesserungen an den Differentialen, Aufhängungsteilen und Querlenkern des Autos vorgenommen, die verstärkt wurden. Das Einzeldämpfer-Setup wurde ebenso optimiert wie die Schaltcharakteristik des Getriebes. Schließlich wurde die Software optimiert, um den neuesten Rennkraftstoff zu akzeptieren und sicherzustellen, dass das Auto den von der FIA festgelegten Balance of Performance-Anforderungen entspricht.

Das Engagement des Teams für die Entwicklung des GR DKR Hilux T1+ spiegelt sich in der privaten Renngemeinschaft wider, mit sieben privat eingesetzten Versionen des Autos, die für die Dakar 2023 angemeldet sind. Diese Autos weisen ähnliche Setups und Spezifikationen auf wie der GR DKR Hilux T1+, der von der eingesetzt wird Werkseintritt.

Die Rallye Dakar 2023 beginnt am 31. Dezember 2022 an der Nordwestküste Saudi-Arabiens, bevor sie ins Landesinnere in Richtung der Stadt Ha’il führt. Von dort aus führt die Route in südöstlicher Richtung weiter und halbiert das gefürchtete Leere Viertel, bevor sie schließlich am 15. Januar 2023 nach Norden zm Ziel in Dammam abbiegt.

Glyn Hall, TGR Dakar & SARRC Teamchef und Technischer Direktor: «Die Dakar 2023 steht vor der Tür und wir freuen uns darauf, im Januar mit einem Team aus drei Autos das härteste Autorennen der Welt zu bestreiten. Wir haben im Laufe des Jahres hart daran gearbeitet, unseren GR DKR Hilux T1+ zu verfeinern, und wir sind zuversichtlich, dass wir gut vorbereitet sind, um die Strapazen des Rennens und unserer Konkurrenz zu meistern.»

Nasser Al-Attiyah: «Der Gewinn des W2RC-Titels 2022 war mein erstes Ziel, und ich bin stolz sagen zu können, dass wir es erreicht haben. Außerdem wurde das Auto im Laufe des Jahres immer besser, und mit einem abschließenden Test in Namibia bin ich mir sicher, dass wir die bisher bestmögliche Version des GR DKR Hilux T1+ gefunden haben. Jetzt bleibt nur noch, in Saudi-Arabien Rennen zu fahren.»

Giniel de Villiers: «Dieses Jahr hat einige harte Herausforderungen geboten, insbesondere in Bezug auf die SARRC. Trotzdem haben wir es geschafft, den Titel 2022 zu gewinnen, und als solches sind wir als Team erheblich gewachsen. Das Auto hat auch zu unserem persönlichen Wachstum beigetragen, und wir freuen uns, diesen Januar wieder bei der Rallye Dakar dabei zu sein. Der Gewinn des SARRC-Titels hat uns in unserer Überzeugung bestärkt, dass wir in diesem Januar um den Gesamtsieg dabei sind, und wir können den Start des Rennens kaum erwarten.»

Henk Lategan: «Die Dakar 2022 bot eine steile Lernkurve und ich bin zufrieden mit unserer Erfahrung Anfang dieses Jahres. Jetzt ist es an der Zeit, sich erneut der Herausforderung zu stellen, aber dieses Jahr sind wir wesentlich erfahrener und der GR DKR Hilux T1+ ist besser als je zuvor. Los geht’s in Saudi-Arabien!»