Sieg für Chicherit, WM-Spitze am Al-Attiyah

Der marokkanische Lauf zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft, Generalprobe für die Rallye Dakar, endet mit dem Sieg des Außenseiters Guerlain Chicherit und mit der Tabellenführung für Nasser Al-Attiyah.

Die beste Leistung der Woche sollte jedoch Guerlain Chicherit erringen. Mit dem Sieg bei der Rallye Marokko hat Chicherit im Prodrive Hunter seines eigenen Teams GCK Motorsport eines der besten Ergebnisse seiner Rallye-Raid-Karriere erzielt. Er ist in der WM-Bestenliste nach oben gesprungen und belegt nun mit 48 Punkten den 5. Platz. Um herauszufinden, wie es enden wird und wer unter den letzten Top 10 sein wird, werden nun alle Augen auf die Rallye Andalusien gerichtet sein.

Sieger Chicherit: «Vor der Rallye hatten wir nur zwei Tage private Testfahrten im Auto hinter uns. Ich wusste, dass wir dabei sind, aber wenn wir gewinnen, ist das unglaublich. Die Begeisterung, die dieser Erfolg hervorruft, bestärkt mich darin, dass der Rennsport nach wie vor das beste Schaufenster für die Förderung von Technologie ist. Heute gewinnen wir mit einem Biokraftstoff aus landwirtschaftlichen Abfällen. Morgen werden wir versuchen, das Gleiche mit der Strom-Wasserstoff-Lösung zu tun, die die GCK-Gruppe derzeit entwickelt.»

Zweiter mit einem Rückstand von 10:55 Minuten wurde sein Prodrive-Partner Orlando Terranova im offiziellen Hunter, gefolgt von Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux mit einem Rückstand von 29:24 Minuten. Der norddeutsche Routinier Dirk von Zitzewitz erreichte zusammen mit seinem arabischen Piloten Yazeed Al-Rajhi im Toyota Hilux den vierten Rang (+ 41:31). Dennis Zenz als Beifahrer des US-Amerikaners Seith Quintero im Red Bull Junior-Team belegte den achten Gesamtrang (+ 1:57:09).

Nasser Al Attiyah im Hilux von Toyota Gazoo Racing, Dritter bei der Rallye du Marokko, hat die Führung in der FIA-Weltmeisterschaft mit einem Vorsprung von 22 Punkten vor Sebastien Loeb im Hunter von Bahrain Raid Xtreme, dem bisherigen Führenden, übernommen. Loeb blieb am Mittwoch liegen und Al Attiyah profitierte davon

Die FIA-Weltmeisterschaft hat eine komplette Trendwende erlebt. Fast neun Monate nach der letzten Rallye, bei der Abu Dhabi Desert Challenge, kam Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) mit einem Punkt Vorsprung auf Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) an. Mit dem dritten Platz bei der in Marokko gewann der Katarer eine Etappe, während sein französischer Rivale, der 13. wurde, zweimal den Sieg feierte. Damit hat der Fahrer von Toyota Gazoo Racing die meisten Punkte gesammelt und liegt nun mit 22 Zählern Vorsprung auf Sébastien Loeb (144 Punkte zu 122 Punkte) an der Spitze der Weltmeisterschaft.

Die Dynamik wechselte zwischen den Rivalen der T1-Kategorie Nasser Al-Attiyah (QAT) und Sébastien Loeb (FRA) auf allen fünf Etappen in Marokko hin und her. Beide legendären Rennfahrer hatten in der Wüste ihren gerechten Anteil an Problemen und feierten Etappensiege in Marokko. Im Ziel waren es Al-Attiyah, Beifahrer Mathieu Baumel (FRA) und ihr Toyota Hilux, die die Nase vorn hatten. Der dritte Gesamtrang plus ein Sieg auf der dritten Etappe bringen Al-Attiyah nun auf den ersten Platz in der W2RC-Rangliste mit einem verbleibenden Rennen in der Serie.

«Das war eine tolle Rallye mit Strecken, die für uns komplett neu waren. Wir freuen uns, auf dem Podium zu stehen, es bringt uns einen Schritt näher an diesen sehr wichtigen Titel», so der Titelverteidiger Al-Attiyah.

«Das Ergebnis am Ende ist nicht ganz das, was ich für die Meisterschaft erwartet habe. Was wir hier in Marokko getan haben, wird uns helfen, einige Dinge am Auto zu verstehen, die wir vor der nächsten Dakar lösen können», erklärte Loeb.

In Loebs Auf und Ab litt er an den Tagen eins und vier unter mechanischen Problemen, führte aber auch das Rennen nach einem Etappensieg am zweiten Tag an. Loeb konnte zusammen mit Beifahrer Fabian Lurquin (BEL) in seinem Prodrive Hunter BRX dank eines weiteren Etappensiegs am letzten Tag dieser Rallye 10 Punkte zu seiner W2RC-Gesamtsumme hinzufügen.

In der T3-Klasse erwartete man einen Kampf zwischen den beiden Besten der Weltmeisterschaft: «Chaleco» López (Can-Am Factory South Racing), Führender vor der Rallye Marokko, und seine engste Verfolgerin Cristina Gutiérrez (Red Bull Offroad-Juniorenteam). Der Hauptgewinner des Events war jedoch Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz. Der US-Amerikaner (Red Bull Off-Road Junior Team USA) übernahm am Tag vor dem Ziel die Kontrolle über die Rallye und siegte im Gesamtklassement vor «Chaleco» López und Cristina Gutiérrez. Im Rennen um den WM-Titel belegt er immer noch den 3. Platz (mit 144 Punkten) hinter dem uneinholbaren Chilenen (mit 182 Punkten) und dem Spanier (mit 154 Punkten).