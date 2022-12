Debüt des neuen Mini Plus von X-raid

Bei der Rallye Dakar (31.12. – 15.01.) tritt das hessische X-raid-Team mit einem Großteil des 2022er Kaders ein und bringt zwei brandneue Mini John Cooper Works Rally Plus an den Start.

Bei der vierten Auflage der Rallye Dakar in Saudi-Arabien wird das hessische X-raid-Team mit vier Mini starten und erstmals zwei neue Mini John Cooper Works Rally Plus nach dem neuen Reglement der zweiten Rally-Raid-Weltmeisterschaft einsetzen. Diese zwei Mini steuern die polnische X-raid-Speerspitze Jakub Przygonski, der diesmal vom Franzosen Armand Monleon durch die Wüste navigiert wird, und der Argentinier Sebastian Halpern mit seinem Landsmann Bernard Graue.

Der neue 4,40 m lange und 2,30 m breite Allradler wird bei einem Drehmoment von 800 Nm von einem Dreiliter-Dieselmotor mit 263 kw angetrieben. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 170 km/h limitiert. Er ist mit einem Sadev-6-Gang-Getriebe mit einer sequentiellen Schaltung ausgerüstet. Der Mini hat ein Xtrac Front- und Heckdifferential. Zwei Dämpfer sind an jedem Rad. Der Federweg beträgt 350 mm. Die Bremsscheiben (355 x 32 mm) kommen von Brembo. Der 2.040 kg schwere Mini Plus hat einen 325 Litertank. Er rollt auf 17“ Alu-Felgen.

Die beiden Mini John Cooper Works Buggy pilotieren Denis Krotov zusammen mit Beifahrer Konstantin Zhiltsov und der X-raid-Neuling Khalid Al-Qassimi, der den Norweger Ola Floene an seiner Seite hat.

X-Raid hat den Marathon-Klassiker sechs Mal (2012, 2013, 2014, 2015, 2020 und 2021) gewonnen.

Die Rallye Dakar, erster Lauf zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft, führt nach dem Start an Silvester im Sea Camp am Roten Meer über insgesamt 8.538 km nach Dammam am Persischen Golf. Die sportlichen Kriterien sind diesmal 15 Prüfungen mit einem Anteil von 4.695 km. Die administrativen und technischen Checks werden am 29. Und 30. Dezember absolviert.