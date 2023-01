Ruhetag: Toyota-Dominanz mit einem Hilux-Trio

Es erinnert an die ehemaligen Dakar-Dominatoren wie einst Peugeot, Citroën, Mitsubishi, VW, Mini - Toyota hat den ersten Abschnitt der 45. Rallye Dakar erstmals mit einer Dreifach-Führung beendet.

Die Rallye Dakar 2023 hat nach acht anstrengenden Etappen durch Saudi-Arabien endlich ihren Ruhetag erreicht. Überschwemmungen (das in der Wüste!) auf der Strecke veranlassten die Rallye-Organisatoren, sich auf die Beine zu stellen und den Konvoi der Teilnehmer auf einer improvisierten Route nach Riad zu bringen. Trotz widriger Wetterbedingungen haben sie immer noch über 2.500 Kilometer Rennen gegen die Uhr.

Es gibt viel zu lachen für den Auto-Titelverteidiger, Nasser Al-Attiyah, wenn die Rallye für einen Tag zum Stillstand kommt. Der viermalige Dakar-Sieger, sein Beifahrer Mathieu Baumel und ihr Toyota Hilux GR DKR T1+ harmonierten diese Woche perfekt. Der nächste Auto-Rivale bleibt nach acht Etappen über eine Stunde hinter Al-Attiyah zurück.

Rally-Raid-Weltmeister Al-Attiyah: «Nächste Woche haben wir viele Dünen, ich freue mich darauf, ich komme nach Hause!»

Der brasilianische Rookie Lucas Moraes kämpft nicht nur mit Al-Attiyah um das breiteste Lächeln im Biwak, der Brasilianer ist auch einer der engsten Herausforderer des Katarers. Moraes und sein erfahrener Beifahrer Timo Gottschalk aus Brandenburg sind Gesamtdritte.

Dakar-Debütant Moraes: «Ich hätte nie gedacht, dass die Dakar so hart werden würde. Jetzt haben wir den Ruhetag als Gesamtdritte erreicht und das ist unglaublich.»

Zwei Auto-Crews, die Moraes vom Gesamtpodium verdrängen wollen, sind Sébastien Loeb/Fabian Lurquin und Giniel De Villiers/Dennis Murphy. Diese Dakar-Schwergewichte sind jeweils Vierter und Fünfter und werden in der zweiten Woche angreifen.

Der Vorjahreszweite und zweifache Tagessieger Loeb: «Wir haben heute versucht, stark zu attackieren. Die Etappe war nicht so einfach und unsere Navigation war gut.»

An anderer Stelle der Autowertung haben die Crews von Kuba Przygoński/Armand Monleon und Laia Sanz/Maurizio Gerini ihre neuen Fahrzeuge zum Ruhetag-Biwak in Riad gebracht.

Die ehemalige Bikerin Sanz: «Ich hoffe, dass wir nächste Woche bis zum Schluss einen starken Rhythmus zeigen können.»

Für das Team Audi Sport war es bei der zweiten Rallye Dakar eine Woche zum Vergessen. Trotz ihrer Probleme und des Ausfalls von Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger haben sie jedoch immer noch zwei Audi RS Q e-tron E2 im Rennen. Der Peterhansel wollte eigentlich seine lange Karriere mit dem 15. Sieg beim Marathon-Klassiker beenden. Seine Entscheidung steht noch aus. Man darf nun erwarten, dass Carlos Sainz/Lucas Cruz und Mattias Ekström/Emil Bergkvist in Woche zwei auf Etappensiege drängen.

Der dreifache Dakar-Sieger Sainz: «Das gesamte Team hatte viele Probleme. Die Dinge haben sich nicht nach unseren Wünschen entwickelt, aber ich bin froh, immer noch hier zu sein und zu fahren.»

Die achte Etappe gab einen Vorgeschmack auf den Kampf, der in der zweiten Woche der Dakar an der Spitze des T3-Rennens zu erwarten ist. Guillaume De Mevius/François Cazalet behielten ihre Gesamtführung in der Kategorie, wissen aber, dass der Druck ab Dienstag anstehen wird.

De Mevius: «Es war eine gute erste Woche. Jetzt werden wir sehen, was in der kürzeren zweiten Woche passiert, die noch vor uns liegt.»

Es sind Austin Jones/Gustavo Gugelmin vom Red Bull Off-Road Junior Team USA, präsentiert von BFGoodrich, die De Mevius in der Gesamtwertung am nächsten sind, ihr Can-Am liegt nur 3:19 Minuten hinter der Spitze.

Jones: «Ich bin froh, dass Ruhetag ist, dieser Sonntag war hart. Mein Plan ist, bis mindestens 9 Uhr zu schlafen und dann viel zu essen.»

Die Teamkollegen von Jones, Seth Quintero/Dennis Zenz, haben sich bei dieser Dakar in der zweiten Woche einen doppelten Auftrag gegeben. Sie wollen alles tun, um den Führenden zu jagen, und sie wollen auch den Platz ihres Can-Am auf dem Gesamtpodium verteidigen.

Quintero: «Wir haben noch viel vor uns. Wahrscheinlich werde ich in der zweiten Woche das Tempo etwas erhöhen und sehen, was passiert.»

Das dritte Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert von der BFGoodrich-Crew Mitch Guthrie Jr./Kellon Walch hat mit ihrem T3-M by MCE5-Fahrzeug in der ersten Woche ein Auf und Ab erlebt. Drei Etappensiege wurden gefeiert, aber auch eine harte fünfte Etappe kostete sie ihre Chancen auf den Gesamtsieg.

Guthrie: «Wir sind immer noch hier und haben drei Etappensiege. Das Auto läuft bis auf die fünfte Etappe störungsfrei, also bin ich wirklich zufrieden mit dem Verlauf der Rallye.»

Das Red Bull Can-Am Factory Team hat die Titelverteidiger Chaleco López/Juan Pablo Latrach sowie Cristina Gutiérrez/Pablo Moreno auf den Plätzen vier und fünf in der Gesamtwertung. Beide Crews werden alle Fehler vor ihnen ausnutzen, um die Podestplätze des letzten Jahres zu wiederholen. Auch Rokas Baciuška und Beifahrer Oriol Mena repräsentieren das Red Bull Can-Am Factory Team. Dieses Duo führt den T4-Wettbewerb bei dieser Dakar an und konzentriert sich darauf, das zu beenden, was es nächste Woche begonnen hat.

Der Litauer Baciuška: «Die Dakar ist in meinem Land sehr beliebt und die Leute opfern viel, um hierher zu kommen, um die Rallye zu sehen. Die Fans geben mir viel Motivation, weiter mein Bestes zu geben.»

Die sechs verbleibenden Etappen sind bis zur Ziellinie in Damman durch Dünen gekennzeichnet. Jeder kann sicher sein, dass bei der Rallye Dakar 2023 noch viel Dramatik bevorsteht.

