Tag 8 - Aufschwung: Tagesrang fünf für Przygonski

Auf der achten Etappe der 45. Rallye Dakar gab es im deutschen X-raid-Team endlich wieder etwas Licht, Jakub Przygonski schaffte im Mini den fünften Tagesplatz.

Nach der gestrigen Semi-Marathonetappe kehrten die Piloten mit der heutigen achten Etappe zu ihren Teams in Riad zurück. Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon beendeten im Mini JCW Rally Plus den Tag auf Rang fünf. Sebastian Halpern und Bernardo «Ronnie» Graue erreichen im MINI JCW Rally Plus den 13. Platz. Die beiden Mini JCW Buggy-Crews Khalid Al-Qassimi / Ola Floene und Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov kamen auf den Plätzen 41 und 42 ins Ziel.

Die Prüfung am Samstag hatte wieder eine extreme Mischung zu bieten. Zu Beginn war die Strecke sehr steinig. Auf diesen Passagen war es Halpern etwas zu vorsichtig angegangen, um keinen Reifenschaden zu riskieren. Er kam zwar ohne Probleme durch, verlor aber Zeit. Später ging es für die Piloten in die Dünen.

Kuba Przygonski: «Wir hatten heute von Anfang an einen guten Rhythmus. Deswegen konnten wir auch vom Start weg Gas geben. Der erste Teil war sehr steinig. Danach ging es in die Dünen. Da diese sehr nass waren, waren sie nicht einfach zu meistern. Der nasse Sand bremst das Auto sehr stark ab.»

Sebastian Halpern: «Das war eine schnelle Prüfung mit vielen Steinen und vielfältiger Navigation. Zusätzlich gab es einige sehr weiche Dünen. Vielleicht haben wir ein bisschen zu sehr darauf geachtet, dass wir nichts kaputt machen. Ich bin glücklich, dass wir den Ruhetag erreicht haben.»

Am Montag steht der wohl verdiente Ruhetag in Riad auf dem Programm. Die Mechaniker checken dann die Fahrzeuge komplett durch, um sie fit für den zweiten Teil der Dakar 2023 zu machen. Die Fahrer werden die Chance nutzen und ausschlafen. Später stehen Briefing mit den Ingenieuren und Gespräche mit der Presse auf dem Programm.

Ergebnis auf der 8. Prüfung (= 346 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 3:34:24 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 2:11 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 4:52 5 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 10:19 6 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 10:21 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:09 8 Dumas/Delfino (F), Toyota + 16:52 9 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 17:05 10 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 18:15