X-raid mit gutem Start in zweiten Dakar-Abschnitt

Auf der neunten Etappe der 45. Rallye Dakar lieferten die X-raid-Teams wieder vorzeigbare Tagesergebnisse mit dem sechsten Etappenplatz von Jakub Przygonski und Rang neun für Sebastian Halpern.

Nach dem gestrigen Ruhetag in Riad starteten die Piloten erholt in die neunte Etappe nach Haradh. So griffen die beiden Mini JCW Rally Plus-Crews Jakub «Kuba» Przygonski/Armand Monleon und Sebastian Halpern/Bernardo «Ronnie» Graue vom Start weg an. Nach 358 Kilometern sicherten sich beide Teams Positionen in den Top 10: Przygonski erreichte Tagesrang sechs, Halpern Tagesplatz neun. Der Argentinier schiebt sich damit in der Gesamtwertung auf den elften Rang. Auch Scheich Khalid Al-Qassimi und Ola Floene kamen heute im Mini JCW Buggy gut durch die Prüfung und sicherten sich Rang zwölf.

Kuba Przygonski: «Die ersten Kilometer in den Dünen waren nicht einfach. Viele waren auf der Rückseite stark abfallend. Es war schwierig einzuschätzen, welche Dünen rund sind und welche abfallen. Im mittleren Teil hatte es die Navigation in sich. Armand hat hier einen guten Job gemacht. Auf den letzten Kilometern ging es dann über schnelle Pisten mit Steinen. Wir lernen den Mini immer besser kennen.»

Sebastian Halpern: «Die Dünen auf den ersten 50 Kilometern waren schön zu fahren und haben mir viel Spaß gemacht. Der Mini lief heute super. Nach den Dünen war auf den schnellen Pisten Vollgas angesagt. Wir haben es geschafft, die Prüfung in den Top 10 zu beenden. In den kommenden Tagen werden wir alles geben, um auch den Sprung in die Top 10 der Gesamtwertung zu schaffen.»

Die zehnte Etappe bringt die Teilnehmer zum ersten Mal in dieser Ausgabe in das «Empty Quarter». Dünen und Sand stehen auf dem Programm. Die Prüfung wurde mit 114 Kilometern absichtlich kurz gehalten, zumal 510 km Verbindungsstrecke absolviert werden müssen.