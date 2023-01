Ruhetag: Ausschlafen, durchatmen, weiterarbeiten

© X-raid Jakub Przygonski © X-raid Sebastian Halpern © X-raid Annett Fischer Zurück Weiter

Die 45. Rallye Dakar 2023 mit bislang acht Etappen war extrem herausfordernd, am Ruhetag in Riad folgt die Vorbereitung für den zweiten Teil der vierten Auflage in Saudi-Arabien.