Tag 9: Al-Attiyah ohne Druck an der Spitze

Der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah ist nach der neunten Etappe der 45. Rallye Dakar seinem fünften Wüsten-Triumph näher gekommen, Sébastien Loeb feiert seinen dritten Tagessieg.

Nasser Al-Attiyah kann allmählich sein Tempo im Toyota Hilux bei der 45. Rallye Dakar etwas drosseln. Nach der neunten Etappe hat seine Führung zu den neuen Zweiten Lucas Maraes und Timo Gottschalk, ebenfalls Toyota Hilux, ausgebaut

Nasser Al Attiyah: «Ich hoffe, diese Dakar zu beenden und zu gewinnen»

Während er sich im Ziel der 9. Etappe mit elf Minuten Rückstand auf den Tagessieger Sébastien Loeb mit Rang acht begnügte, baute Nasser Al Attiyah dank des Pechs von Henk Lategan seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Der Katarer hat nun einen Vorsprung von 1 Stunde und 21 Minuten auf den zweitplatzierten Fahrer Lucas Moraes. Loeb liegt 22 Minuten hinter dem Brasilianer.

«Wir arbeiten Tag für Tag und heute haben wir einen wirklich guten Job gemacht, ohne Fehler, ohne Probleme. Es gab viel Wasser. Wir müssen es Tag für Tag so ohne Probleme nehmen. Wir haben jetzt eine große Lücke und ich hoffe, diese Dakar zu beenden und zu gewinnen.»

Sébastien Loeb: „Wir hatten eine gute Etappe“

Mit einem dritten Etappensieg in diesem Jahr gewinnt Loeb auf die neunte Prüfung 11 Minuten Vorsprung auf Nasser Al Attiyah. Der Franzose kam jedoch mit Verspätung zur Vorstartkontrolle und erhielt dafür eine Zeitstrafe von 2’10’’. Loeb nutzte die mechanischen Probleme von Henk Lategan, um auf das vorläufige Podium zu klettern, liegt aber immer noch weit hinter dem Führenden aus Katar.

«Es war eine gute Fahrt. Wir haben uns an einigen Stellen etwas verlaufen, an einigen, wie ich finde, sehr komplizierten Wegpunkten. Die Linien der Motorräder waren falsch, also mussten wir umkehren und nach ihnen suchen. Aber ich denke, es war auch für die anderen kompliziert, weil Guerlan Chicherit an dieser Stelle auf gleicher Höhe mit mir ankam und dann weiter hinten ins Ziel kam. Wir hatten eine gute Etappe. Wir haben fünf bis sieben Minuten mit der Navigation verloren, aber ich denke, es war schwierig, wir hätten viel mehr verlieren können.»

Guerlain Chicherit: «Die Dünen waren am Anfang nicht einfach»

Der Franzose belegte bei der Tagesprüfung den dritten Platz und war zum sechsten Mal seit Beginn der Rallye auf einer Etappe unter den Top 5.

«Es war wieder wie eine echte Dakar-Etappe. Die Dünen waren am Anfang nicht einfach. Der Sand war ziemlich einfach, aber es war nicht einfach, die Dünen zu lesen, aber ich denke, wir haben es geschafft, auf diesem Teil eine gute Geschwindigkeit zu erreichen. Danach haben wir uns irgendwann verfahren. Wir haben Sébastien getroffen. Wir haben einige Minuten verloren und ich habe mich geärgert, als wir einen Reifenschaden hatten. Wir mussten es ändern und das hat mich noch mehr verärgert. Aber schließlich haben wir nach ein paar Minuten einen Ausweg gefunden, um wieder auf die Strecke zu kommen, und dann bis zum Ende gepusht. Aber was verloren ist, ist verloren und das ist schade.»

Alle Infos zur Rallye Dakar

Ergebnis auf der 9. Prüfung (= 358 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 3:07:24 2 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 0,57 3 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 2:08 4 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 5:11 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:38 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 8:23 7 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 8:55 8 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 8:58 9 Halpern/Graue (RA), Mini + 10:08 10 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 10:33