Tag 12: Loeb neuer Verfolger von Leader Al-Attiyah

Sébastien Loeb ist bei der 45. Rallye Dakar weiter im Siegesrausch. Auf der zwölften Etappe hämmerte er seinen sechsten Tagessieg, fünf in Folge, in den Wüstensand und verbesserte sich auf den zweiten Platz.

Dass der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah im Gazoo-Toyota Hilux seit dem zweiten Tag weiter bei der vierten Dakar-Ausgabe in Saudi-Arabien führt, war auf der zwölften und damit am drittletzten Tag mehr schon Nebensache. Im Fokus stand mehr das Duell um den Ehrenrang, dem der Vorjahreszweite Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter im Kampf gegen das brasilianische Dakar-Greenhorn Lucas Moraes mit seinem erfahrenen Beifahrer Timo Gottschalk im Overdrive-Toyota Hilux eine besondere Schärfe verlieh.

Der Wahlschweizer Loeb setzte auf der letzten Entscheidung im «Empty Quarter» sein Festival an Tagessiegen fort, notierte seinen sechsten Etappentriumph, den fünften in Folge. Dort war er 3:19 Minuten schneller als Mattias Ekström im Audi RS Q e-tron E2 und 3:31 besser als der Gesamtführende Al-Attiyah. Wichtig für Loeb waren die 11:38 Minuten, die er Moraes abgenommen und vom zweiten auf den dritten Gesamtrang verdrängt hatte. Moraes musste allerdings in der Schlussphase kurz anhalten, was den gestiegenen Abstand erklärt.

Zum ersten Gesamtsieg reicht es für Loeb nicht mehr. Bei nur noch zwei ausstehenden Entscheidungen (= 292 km auf Bestzeit) bis zum Ziel am Sonntag in Dammam ist sein Rückstand von 1:27:10 Stunden viel zu groß. Die Dakar-Überraschung Moraes wurde als neuer Gesamtdritter mit einem Rückstand von 1:29:11 Stunden notiert.

Am Ende eines neuen Dünenfestes und damit am Ende der Marathon-Etappe in Shaybah wurden die Antworten auf die Frage gegeben, wer der beste Dünen-Surfer war. Abhängig von den Lücken, die in jeder Kategorie entstehen, könnte die am Ende des Tages bestehende Hierarchie der endgültigen ähneln. Nur 185 km standen auf der 375 km langen zwölften Etappe aus dem «Empty Qaurter» zurück nach Shaybah zur sportlichen Disposition.

Der Vorjahreszweite Sébastien Loeb setzte im Prodrive BRX Hunter die Jagd auf den zweiten Rang gegen den brasilianischen Dakar-Rookie Lucas Moraes und seinen erprobten Beifahrer Timo Gottschalk im Overdrive-Toyota fort. Neun Minuten lag nämlich Moraes noch vor Loeb. Doch bei ersten Messpunkt schenkte der bis dahin Tagesbeste Moraes auf P3 3:12 Minuten ein. Bei km 126 waren es schon 4:05 Minuten. Der Abstand von Moraes zu Loeb fiel bei km 156 schon unter zwei Minuten. Der zweite Platz für Loeb war in der Dünen-Achterbahn im «Empty Quarter» schon in Sichtweite.

Der neunfache Rallye-Rekorchampion Loeb raste seinem sechsten Tagessieg, davon fünf in Folge, vor Mattias Ekström im Audi RS Q e-tron E2, dem weiterhin Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah, Guerlain Chicherit im Kunden-Hunter und Moraes entgegen. In dieser Reihenfolge war auch der Zieleinlauf am Ende der Prüfung.

Ergebnis auf der 12. Prüfung (= 185 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 1:56:21 2 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 3:19 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 3:31 4 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 7:13 5 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 8:02 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 8:59 7 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 9:58 8 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 10:46 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 11:34 10 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 11:38