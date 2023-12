Neuer Toyota Hilux und Teams für 2024 bereit

Fünf Teams von Toyota Gazoo Racing (TGR) sind für die Dakar 2024 bestätigt, sie vereinen Jugend und Erfahrung, um den Titel zu verteidigen, zwei Crews starten in der der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) 2024.

Das Team wird bei der Dakar 2024 mit fünf Mannschaften antreten, darunter zwei Rookie-Fahrer, die sich der härtesten Automobil-Rallye der Welt stellen. Dies wird das größte Aufgebot sein, das TGR jemals bei der legendären Rallye Dakar eingesetzt, und die beispiellose Erfahrung von Giniel de Villiers mit der unbestreitbaren Geschwindigkeit von Lucas Moraes und Seth Quintero vereinen. Toyota bestätigt auch, dass sowohl Moraes als auch Quintero zusammen mit ihren Beifahrern in der Saison 2024 der W2RC antreten werden. Die Rallye Dakar wird die erste Runde der W2RC 2024 und daher eine entscheidende Rallye für die beiden bestätigten W2RC-Teams von TGR sein: Lucas Moraes und Armand Monleon sowie Seth Quintero und Dennis Zenz.

Lucas Moraes war die Offenbarung der Dakar 2023. Er lag die meiste Zeit der Rallye in einem privat eingesetzten Toyota Hilux auf dem zweiten Platz, musste sich aber schließlich mit dem dritten Gesamtrang begnügen, was ihn zu einem der erfolgreichsten Rookies in der Geschichte der Rallye Dakar machte. In diesem Jahr wird der junge Brasilianer mit dem Spanier Armand Monleon zusammenarbeiten, der die Dakar zunächst auf dem Motorrad bestritt, bevor er zunächst zu SSVs und nun in die höchste Klasse des Rallye-Raid-Rennsports wechselte.

Quintero wurde als Rallye-Raid-Wunderkind und als eines der größten Talente im aktuellen Pool an Nachwuchsfahrern beschrieben. Sein unbestreitbares Tempo, zusammen mit einer Tiefe an Erfahrung, die seine Jugend widerlegt, machen ihn zu einem der heißesten Kandidaten, und TGR ist gespannt, was der schnelle, junge Fahrer am Steuer des neuen GR DKR Hilux EVO T1U erreichen kann. Er wird den deutschen Beifahrer Dennis Zenz an seiner Seite im Auto haben. Sie absolvieren ihre vierte gemeinsame Dakar.

Beide jungen Mannschaften werden versuchen, von der Erfahrung von Giniel de Villiers zu profitieren, der 2009 die Rallye Dakar gewann. De Villiers hat bei dieser Veranstaltung eine beispiellose Bilanz vorzuweisen, da er bisher 20 Dakars absolviert hat. Er landete 19 Mal in den Top 10, erreichte acht Podestplätze und 15 Top-5-Platzierungen. Sein Partner wird erneut Dennis Murphy aus Südafrika sein.

Zu ihnen gesellen sich die junge Rennsport-Sensation Saood Variawa und sein Beifahrer Francois Cazalet. Die letzte Crew im Aufgebot sind Guy Botterill und Beifahrer Brett Cummings. Cummings ist ein bekanntes Gesicht im Team, da er normalerweise Co-Pilot von Henk Lategan ist, der aufgrund einer Schulterverletzung nach einem schweren Unfall in Südafrika Anfang des Jahres nicht antreten kann.

Neuer GR DKR Hilux EVO T1U

Das neue Auto ist 100 mm breiter als sein Vorgänger und verfügt über mehrere Verbesserungen. Der Federung wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet und die Klimaanlage wurde für mehr Effizienz versetzt. Darüber hinaus wurde das Auto mit einem neuen Kühlpaket ausgestattet. Toyotas Fokus auf Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit war ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung des neuen Autos. Daher wurde das Auto das ganze Jahr über ständig weiterentwickelt und die TGR-Teams haben in der W2RC- und südafrikanischen Saison 2023 fast 30.000 Renn- und Testkilometer absolviert.

Neu entwickelter Biokraftstoff

Gleichzeitig hat das Team auch seine Pläne für eine nachhaltigere Zukunft integriert, mit Blick auf das Dakar Future-Projekt. Im Rahmen seines Engagements für dieses Projekt ist das TGR-Dakar-Team eine Partnerschaft mit Repsol eingegangen, um die erforderlichen Ziele weit vor der Frist im Jahr 2026 zu erreichen.

Repsol beliefert TGR mit Kraftstoffen, die zu 70 % aus erneuerbaren Quellen bestehen. Dabei kommen fortschrittliche Biokraftstoffe zum Einsatz, die den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichem Benzin um mindestens 70 % reduzieren. Diese erneuerbaren Kraftstoffe wurden im Repsol Technology Labor in Madrid aus erneuerbaren Abfallmaterialien wie gebrauchtem Speiseöl entwickelt und hergestellt. Sie wurden in Anlagen hergestellt, die nach dem ISCC EU-Nachhaltigkeitssystem zertifiziert sind, und die Rohstoffe sowie die Produktionsprozesse entsprechen den Nachhaltigkeitsanforderungen der europäischen Richtlinie für erneuerbare Energien.

TGR war in den letzten 18 Monaten ein umfassender Forschungs- und Entwicklungspartner von Repsol. Das Repsol Renewable Fuel 70R+ wurde zunächst auf dem Prüfstand und anschließend ausgiebig in der Praxis an verschiedenen Standorten getestet. Die letzten Tests vor der Dakar wurden kürzlich in Namibia abgeschlossen. Die vom Team verwendete Mischung wurde gemäß den FIA-Bestimmungen ausschließlich für TGR formuliert.

Die Dakar 2024 startet am 5. Januar mit einem kurzen Prolog in der Nähe der nördlichen Stadt Alula. Auf den Prolog folgen sechs anspruchsvolle Etappen, darunter eine innovative «48-Stunden-Chrono»-Etappe, bei der es sich im Wesentlichen um eine ausgedehnte Marathon-Etappe handelt. Anschließend folgt der traditionelle Ruhetag, der wiederum in der saudischen Hauptstadt Riad stattfindet (13.01.2024). Sechs weitere Etappen führen die Rallye zurück in den nördlichen Teil des Landes, bevor die Veranstaltung am 19. Januar in der Küstenstadt Yanbu endet.

Lucas Moraes sagt: «Die Dakar 2023 war eine unglaubliche Erfahrung für mich. Gleich beim ersten Versuch auf dem Podium zu stehen, war einfach großartig und obwohl es schön gewesen wäre, bis zum Ende auf dem zweiten Platz zu bleiben, war ich auch über den dritten Platz begeistert. Noch wichtiger ist, dass es mir die Zuversicht gibt, dass ich in der Lage bin, das nötige Tempo über die gesamte Rallye durchzuhalten, und ich freue mich darauf, bei der Dakar 2024 stark anzutreten. Gleichzeitig habe ich aus meinen verschiedenen Rennaktivitäten in diesem Jahr viel gelernt, und ich freue mich darauf, dies als Teil des W2RC-Kaders von TGR für 2024 auszubauen.»

Seth Quintero meint: «Der Aufstieg vom SSV zum schnellsten Rallye-Raid-Auto der Welt ist für mich sehr aufregend. Ich habe mich im Grunde genommen durch die Ränge hochgearbeitet und 2024 wird meine erste Chance sein, mich mit den größten Namen des Sports zu messen. Die neue Version des GR DKR Hilux EVO T1U hat mich beeindruckt und ich bin zuversichtlich, dass wir von Anfang an mit der Konkurrenz mithalten können.»

Giniel de Villiers führt an: «Die Rallye Dakar ist zweifellos der Höhepunkt des Jahres. Was es für mich so spannend macht, ist die Tatsache, dass ich eng in die Entwicklung jeder neuen Version des Hilux eingebunden bin und zu sehen, wie bei der Rallye alles zusammenkommt, ist sehr befriedigend. Ich bleibe so konkurrenzfähig wie eh und je und werde im Januar eine solide Leistung anstreben. Ich weiß, dass das Auto gut ist, das Team gut ist und ich fühle mich inspiriert, bei der Dakar 2024 mein Bestes zu geben.» (Toyota)