Dakar: Red Bull-Junior Quintero bei Toyota

Der 21-jährige Red Bull-Junior Seth Quintero steigt mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz auf und wird bei der nächsten Rallye Dakar Anfang Januar 2024 in einem Toyota Hilux in der Elite-Klasse T1 starten.

Dem jungen Amerikaner wurden nun die Schlüssel für einen Toyota GR DKR Hilux T1+ übergeben. Er steigt damit aus der T3-Kategorie in die Kategorie T1 auf. Während Quintero dann sein Allrad-Debüt gibt, möchte Toyota den dritten Dakar-Sieg in Folge einfahren. Das Team vertraut dabei auch auf Lucas Moraes, dem Überraschungspiloten der diesjährigen Rallye Dakar mit einem Platz auf dem Podium.

Das fahrerische Talent von Quintero, Absolvent des Red Bull Off-Road Junior Teams, und des brasilianischen Piloten Moraes in Kombination mit dem Wüstenrenn-Know-how von Toyota Gazoo Racing sind ein interessantes Aufgebot für die bevorstehende Dakar. Der japanische Hersteller hat die letzten beiden T1+-Rennen bei der Dakar gewonnen. Für Quintero und Moraes ist das die bestmögliche Plattform für den Erfolg.

Quintero freute sich über seinen Aufstieg: «Ich bin süchtig nach Fortschritt, besessen davon, und dieser Aufstieg zu T1+ ist alles, woran ich seit einiger Zeit denke.»

Quintero sicherte sich seine Chance am Steuer eines 3,5-Liter-V6-Twin-Turbo-Hilux, indem er zusammen mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz den diesjährigen T3-Titel der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) gewann. Jetzt steigt der kalifornische Rennfahrer aus der T3-Division auf, um bei der Dakar gegen Legenden in der T1+-Klasse anzutreten.

«Ich hatte bei kurzen Stints immer die volle Geschwindigkeit, aber jetzt habe ich gelernt, zwei Wochen am Stück durchzuhalten», führte Quintero weiter aus.

Quintero wird an diesem Wochenende bei der Dubai International Baja (10. – 12. November) zum ersten Mal mit seinem Toyota GR DKR Hilux T1+ an den Start gehen. Dann kommt die Rallye Dakar (5. – 19. Januar).

Lucas Moraes wird zusammen mit Quintero für Toyota Gazoo Racing bei der Dakar 2024 fahren. Der 32-jährige brasilianische Fahrer war bei der letzten Dakar eine Offenbarung, als er in seinem Rookie-Jahr Dritter wurde. Siege bei der Rally dos Sertões in seiner Heimat Brasilien hatten Moraes in seiner Heimat bereits als besonderes Talent ausgezeichnet. Dieses Versprechen löste er als Privatfahrer bei Overdrive Racing bei seinem Dakar-Debüt ein, als er als erster Brasilianer die Rallye im Toyota Hilux auf dem T1+-Podium beendete.

«Mein erstes Dakar-Erlebnis war schwierig, weil ich spontan etwas über Strategie gelernt habe», führte Moraes an.

Jetzt werden Moraes und Beifahrer Armand Monleon den amtierenden Dakar-Meister Toyota Gazoo Racing bei der nächsten Ausgabe der Rallye vertreten. Moraes kann es kaum erwarten, der Welt zu zeigen, was er am Steuer des offiziellen Toyota GR DKR Hilux T1+ kann. «Um ehrlich zu sein, ist es für jeden Fahrer ein wahr gewordener Traum, einem Dakar-Team wie Toyota Gazoo Racing anzugehören», meinte Moraes.

Quintero und Zenz waren Teil des ersten Jahrgangs des Red Bull Off-Road Junior Team-Programms. Im Vorfeld der Dakar 2020 wurde die erste weltweite Talentsuche nach den Offroad-Stars der Zukunft gestartet, mit dem Ziel, die nächste Generation in die Spitzenklasse zu befördern. In vier kurzen Jahren hat das Programm bereits eine Reihe junger, hungriger und talentierter Fahrer wie Cristina Gutiérrez und Mitch Guthrie Jr. an die Schwelle zur Teilnahme an der Königsklasse der Dakar gebracht.

Das Junior-Team-Programm platziert Fahrer und Beifahrer in den Kategorien T3 und T4 und bietet ihnen eine professionelle Plattform, um an einem weltweiten Kalender mit legendären Rennen teilzunehmen. Zu den jüngsten Erfolgen des Programms gehören ein dominantes 1-2-3-Ergebnis in der T3-Klasse der diesjährigen Dakar sowie ein Podiumsplatz im W2RC 2023, angeführt von Quintero.

«Das ganze Jahr war ein wilder Kampf. Ich habe einfach jeden Kilometer den Kopf gesenkt gehalten, selbst als das Spülbecken umgeworfen wurde», so Quintero weiter.

Das ultimative Ziel des Red Bull Off-Road Junior Teams ist es, junge Fahrer zum T1+-Rennen der Dakar zu bringen. Nachdem Seth 2024 in die großen Ligen aufgestiegen ist, wird Cristina Gutiérrez, ebenfalls aus dem Junior-Team, zu Dacia wechseln, um bei der Dakar 2025 in der T1+-Klasse anzutreten. Ein weiterer Beweis dafür, dass das Red Bull Off-Road Junior Team den Weg für die talentierte Fahrergeneration von morgen ebnet.

Auch Toyota Gazoo Racing unterstützt die Jugend, da sie dem Trend erfahrener Fahrer, die die Dakar gewinnen, mit ihrem frischen Fahreraufgebot für 2024 entgegentreten wollen. Moraes war der erste Fahrer unter 40 Jahren, der letztes Jahr länger als ein Jahrzehnt auf dem Dakar-Podium stand. Tatsächlich haben in den letzten drei Jahrzehnten nur drei Fahrer unter 40 die Dakar gewonnen. Wenn Quintero im Jahr 2024 gewinnt, wäre er der jüngste Gewinner aller Zeiten in der T1+-Division und der erste Gewiner aus den Vereinigten Staaten.

«Die nächste Dakar wird ein großartiges Rennen, unser junges Team tritt gegen die älteren Jungs an. Ich denke, wir können etwas Besonderes tun», merkte Moraes an. (Red Bull)