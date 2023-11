Die fünfte Auflage in Saudi-Arabien ist die härteste 20.11.2023 - 15:38 Von Toni Hoffmann

«Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die fünfte Ausgabe von Saudi-Arabien zur härtesten zu machen, seit das Rennen im Nahen Osten stattfindet», warnt David Castera, Rallyedirektor, als er die 46. Ausgabe vorstelll.

Die Rallye beginnt in AlUla am 5. Januar und Ziel in Yanbu, an der Küste des Roten Meeres, nach einer 7.891 km langen Strecke auf Straßen, Wegen und Dünen, einschließlich 4.727 km auf Prüfungen. Eine der Herausforderungen führt für die Erkundung der Wüste ins «Empty Quarter» eine neue Herausforderung ein: ein 48-Stunden-Etappe über zwei Tage, bei dem die Teilnehmer, verteilt auf acht Biwaks, im Wesentlichen sich selbst überlassen bleiben.



Die Fahrer und Beifahrer von 354 Fahrzeugen bereiten sich auf diese anspruchsvolle Strecke vor, die auch Schauplatz für die Eröffnungsrunde der dritten Saison der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) sein wird: 137 Motorräder und 10 Quads im FIM-Rennen und – gemäß der neu eingeführten Terminologie der FIA – 72 Ultimate-Autos (T1 und T2), 42 Challenger-Autos (T3), 36 SSVs (T4) und 46 Trucks (T5).



Die vierte Auflage der Dakar Classic, einem Gleichmäßigkeitsrennen für Fahrzeuge des 20. Jahrhunderts, wird über eine Distanz von 7.366 km ausgetragen, davon 3.586 km auf gezeiteten Abschnitten.



Manche Versprechen können Angst und Aufregung zugleich auslösen. Ein typisches Beispiel: Die bei der Präsentation der Route 2024 löste eine begeisterte Reaktion auf das Mantra der Teilnehmer aus, dass «eine großartige Dakar eine harte Dakar ist». Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen und sie haben nur noch wenige Tage vor dem Start Zeit, die Atmosphäre in AlUla aufzusaugen, wo nach dem Erlebnis der letzten technischen Abnahme an der Küste des Roten Meeres im vergangenen Jahr wieder ein riesiges Biwak aufgebaut wird.



Das Drei-Sterne-Menü von David Castera zeichnet sich durch seine anstrengende erste Woche aus. Die Teilnehmer werden ihre Augen an noch nie dagewesenen Vulkanlandschaften erfreuen oder sie würden es tun, wenn sie nicht von Anfang an damit beschäftigt wären, lange, harte Etappen zu bewältigen. Bereits auf Etappe 3 kommt die Marathon-Etappe, eine zweitägige Herausforderung. Am Ende der Woche geht das Konzept mit der Einführung einer 48-Stunden-Etappe noch einen Schritt weiter: Die Dämmerungsluft im «Empty Quarter» befiehlt jedem einzelnen Teilnehmer, sein Fahrzeug anzuhalten und die Nacht unter dem Sternenhimmel zu verbringen, bevor er sich bei Sonnenaufgang wieder auf den Weg macht. Wenn die Uhr vier schlägt, müssen die Teilnehmer an der nächsten der sechs Rastplätze anhalten, die den Verlauf der Prüfung unterbrechen.



Nach diesem «Rennen im Rennen», das die Titelanwärter am Vorabend des Ruhetags in Riad mit Sicherheit in alle Winde zerstreuen wird, bietet die zweite Woche alle Zutaten, um die Fans in Atem zu halten. Abwechselnd extreme Etappen und Strecken, die den Teilnehmern eine kleine Verschnaufpause gönnen, erhalten die Verfolger auf dem Weg nach Al Duwadimi, auf der Rückfahrt nach AlUla oder im Endanflug nach Yanbu mehrere Möglichkeiten, in der Gesamtwertung aufzusteigen. Bis zum Vorabend des Finales, das die härteste Etappe der zweiten Woche darstellt, bieten die Etappen mit ungeraden Nummern das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis, obwohl die Teilnehmer die Augen offen halten müssen, um den Navigationsfallen auszuweichen, die dort herumliegen Wüste während dieser neuen saudischen Odyssee. (ASO)