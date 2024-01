Peterhansel: «Ich kann Vatanen immer noch schlagen»

Stéphane Peterhansel verdrängte Sébastien Loeb bei seinem insgesamt 50. Tagessieg (Autos) bei der Rallye Dakar Sébastien Loeb um 29 Sekunden auf P2, bei seinem 35. Dakar-Start errang er aber 83 Bestzeiten (Auto und Bike)

Stéphane Peterhansel: «Gestern war eine absolute Katastrophe war. Heute haben wir eine anständige Zeit hingelegt und hatten Spaß im Cockpit, mit schönen Strecken und Dünen am Morgen. Heute gab es keine Verirrungen, keine Navigationsfehler, also war es eine gute Prüfung. Gestern war es ein Schocker, weil ich nicht herausfinden konnte, wie man auf Geröll richtig fahren kann. Es war eine besondere Phase und alles ging schief... aber wie Pierre Lartigue vor langer Zeit sagte, ist Dakar immer noch lang. Ich habe nicht wirklich die Zählung meiner Tagessiege festgehalten, ich wusste, dass ich ein Vergleich mit Vatanen war, aber ich hatte keine Ahnung, ob ich ihn bereits übertroffen hatte! Man muss auch bedenken, dass er so viele Prüfungen gewonnen hatte wie ich, aber in einem kürzeren Abstand. Er ist eine Legende. Als er die Dakar fuhr, gewann er früher die Prüfungen und den Gesamtsieg, als es noch nicht so wichtig war... aber das bedeutet, dass ich immer noch einen Schuss habe, ihn zu schlagen.»

Loeb: «Ich hoffe, Stéphane Peterhansel vorne zu sehen»

Nach dem Reifenpech am ersten Tag hat der Vorjahreszweite Sébastien Loeb auf der zweiten Entscheidung der 46. Rallye Dakar die Offensive auf seinen ersten Triumph beim Marathon-Klassiker eröffnet.

Nur eine halbe Minute auf den Tagessieger Stéphane Peterhansel (Audi) stieg Loeb im Prodrive Hunter, am Samstag noch P19, zum dritten Platz auf, knapp vier Minuten hinter dem Leader Carlos Sainz (Audi).

Sébastien Loeb: «Heute war ein schöne Prüfung. Im Gegensatz zu gestern gab es etwas für uns, unser Auto und Reifen nämlich in einem Stück zu halten. Die Fahrfähigkeiten waren in dieser Prüfung zu Beginn und in der Mitte mit ein wenig von allem: Dünen, Spuren, Off- Track -Abschnitte, harte Navigation mit versteckten Fallstricken… ein bisschen von allem. Wir haben ein paar Navigationsfehler gemacht, aber wir fanden bald wieder auf dem Weg zurück. Ich hoffe, Stéphane Peterhansel an der vorne zu sehen, damit er morgen die Straße öffnet!»

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 2. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Peterhansel/Boulanger (F), Audi 3:54:40 2 Loeb/Lurquin (FB), Hunter + 0,29 3 Quintero/Zenz (USA/D), Toyota + 3:11 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 6:28 5 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 7:11 6 Chicherit/Winqocq (F), Toyota + 9:00 7 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 15:56 8 Sainz/Cruz (E), Audi + 17:15 9 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 17:51 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 19:11