418 Fahrzeuge bei der 46. Rallye Dakar 05.01.2024 - 09:46 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel

Nach Abschluss der technischen und administrativen Abnahme sind offiziell bei der fünften Dakar-Ausgabe in Saudi-Arabien 418 Fahrzeuge in unterschiedlichen Kategorien diesmal am Start.

132 Motorräder (darunter 28 Original by Motul-Fahrer ohne fremde Hilfe), davon 30 Teilnehmer der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC), 10 Quads, alle Teilnehmer in der W2RC, 70 Autos in der Ultimate-Kategorie, darunter 22 in der W2RC, 3 in der Stock-Klasse, 42 in der Challenger-Klasse, 12 davon in der W2RC, 36 SSV, darunter 12 W2RC-Teilnehmer, und 47 Trucks.



Es gibt 130 «Rookies», während 133 Fahrer, Fahrer und Co-Piloten der Kategorie «Legends» zum zehnten Mal oder öfter teilnehmen. Das Feld umfasst 27 Teilnehmerinnen. Bei der Anzahl der vertretenen Nationalitäten dominiert Frankreich mit 124 Konkurrenten vor Spanien (84) und den Niederlanden (62), den gleichen drei Nationalitäten wie im letzten Jahr.



Jeden Abend werden sie im Biwak von den 78 Fahrzeugen begleitet, die an der 4. Ausgabe der Dakar Classic teilnehmen, zu der allein eine Karawane mit 170 Teilnehmern zählt. Insgesamt nehmen 770 Teilnehmer die Startplätze für die 46. Ausgabe der Dakar ein.



Die zweite Saison des W2RC startet mit 86 teilnehmenden Fahrzeugen. Die Herausforderung Mission 1000 schließlich, die alternativ angetriebenen Fahrzeugen die Möglichkeit bietet, das bei der Dakar anzutreffende Gelände auf überschaubareren Distanzen zu bewältigen, umfasst 6 Motorräder, 4 Autos und 1 LKW.