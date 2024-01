Start mit einigen Überraschungen im Prolog

Die Rallye Dakar 2024 beginnt mit Überraschungen im Sand Saudi-Arabiens während des 27 km langen Prologs. Der Auftakt bot einen Vorgeschmack auf die intensive Wüstenaction, die auf zwölf kräftezehrende Renntage folgt.

Riesige Sanddünen und extreme Temperaturen werden in den nächsten zwei Wochen alles auf eine harte Probe stellen. Das Erreichen der Ziellinie in Yanbu am 19. Januar ist keineswegs garantiert, auch nicht für die erfahrensten Wüstenrennfahrer.

Für das Team Audi Sport ist es bereits der dritte (und letzte) Dakar-Besuch und erneut haben sie ihre Autos in die Hände von Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström gelegt. Nach dem Sammeln von Etappensiegen bei den letzten beiden Ausgaben der Dakar besteht das Ziel nun darin, mindestens einen Audi RS Q e-tron auf dem letzten Podium zu parken. Der Star von Audi im Prolog war Mattias Ekström, der die Bestzeit setzte.

Toyota Gazoo Racing hat sein Line-up für diese neueste Ausgabe der Dakar aufgefrischt, indem es eines der aufstrebenden Talente rekrutiert hat. Der 21-jährige Seth Quintero gab auf der 27 km langen Etappe in Al’Ula zusammen mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz sein Debüt in der Autoklasse und belegte hinter Ekström den zweiten Platz. Quinteros Teamkollegen Lucas Moraes und Giniel de Villiers haben ebenfalls ihre eigenen Toyota GR DKR Hilux-Fahrzeuge am Start, um am Samstag auf der 405 km langen Wertungsprüfung anzugreifen.

Für den amtierenden Dakar-Champion Nasser Al-Attiyah gibt es ein Debüt bei der Rallye Dakar. Er ist im Prodrive Hunter Teamkollege seines langjährigen Rivalen Sébastien Loeb. Dieses äußerst konkurrenzfähige Fahrerpaar muss ein Gleichgewicht zwischen Teamarbeit und individuellem Ruhm finden, während sich die Rallye durch die Dünen schlängelt. Loeb schnitt heute besser ab und fuhr die drittschnellste Zeit des Prologs, während Al-Attiyah weniger als 25 Sekunden hinter seinem neuen Teamkollegen ins Ziel kam.

Für Guillaume de Mévius war es ein gutes Debüt in der Fahrzeugklasse, nachdem er sich bei früheren Ausgaben der Dakar in der Challenger-Klasse (T3) bewährt hatte. Der Toyota Hilux Overdrive des Belgiers lag nur 1:47 Minuten hinter Ekström und vor den ehemaligen Dakar-Meistern Sainz und De Villiers.

Eine Minute hinter De Mévius kam Laia Sanz, die bei ihrer 14. Dakar in die Spitzenränge der Autoklasse vordringen will, was ihr als Motorradpilotin gelang, bevor sie zwei Räder gegen ihr Astara-Fahrzeug eintauschte. (Red Bull)