Dakar/Etappe 3: Deutscher Timo Gottschalk führt

Der Brandenburger Timo Gottschalk hat zusammen mit seinem einheimischen Toyota-Piloten Yazeed Al-Rajhi auf der dritten Etappe der 46. Rallye Dakar die Führung übernommen.

Gottschalk, 2023 Zweiter in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft und 2011 Sieger der Rallye Dakar in Südamerika zusammen mit Nasser Al-Attiyah im VW Touareg, hat mit der drittbesten Tagessieg die Führung übernommen. Dort verwies er den am Sonntag führenden Madrilenen Carlos Sainz im Audi RS Q-etron um 29 Sekunden auf den Ehrenrang und dessen Audi-Partner Mattias Ekström um 8:25 Minuten auf den dritten Platz vor dem brasilianischen Tagessieger Lucas Moraes (Toyota).

Langsam robbten sich auch die Pechvögel vom Samstag nach vorne. Der fünffache Dakar-Gewinner und Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah kletterte bei seiner Dakar-Premiere im Prodrive Hunter auf fünften Gesamtrang (+ 10:49) vor dem 14-fachen Rekordhalter Stéphane Peterhansel (+ 18:05), der am Vortag in der Liste der Tagessiege mit 50 Erfolgen mit Ari Vatanen gleichzog. Dennis Zenz aus der Eifel navigierte den 21 Jahre jungen US-Boy Seth Quintero bei der Allrad-Jungfernfahrt im Toyota Hilux auf den elften Gesamtrang (+ 27:18).

Die dritte Etappe der 46. Rallye Dakar führte von Al Duwadimi über 733 km nach Al Salamiya mit 438 km auf Bestzeit. Die fünfte Ausgabe in Saudi-Arabien wartet noch in der ersten Woche mit einer Marathon-Etappe auf, 48-Stunden-Prüfung. Die dritte gezeitete Prüfung war eine vielseitige Mischung aus steinigen Abschnitten, riesigen Sandflächen und Dünenketten. Den richtigen Rhythmus zu finden war in diesem Pisten-Potpourri aus schnellen, langsameren und zerklüftetem Gelände leichter gesagt als getan. Um Salz auf die Wunde zu streuen, hatten die Mechaniker im Ziel der Wertungsprüfung nur zwei Stunden Zeit, um zu arbeiten, bevor die Fahrzeuge im Marathon-Biwak und im Parc Fermé abgestellt wurden.

Zu Beginn der dritten Prüfung trumpften die Toyota-Piloten auf. Bei km 135 setzte sich der Auftaktsieger Gauillaume de Mevius mit seinem Overdrive-Hilux an die imaginäre Spitze, schon 43 Sekunden vor Romain Dumas, dem einstigen Sportwagen-Champion und Pikes Peak-Sieger, 1:28 Minuten vor Timo Gottschalk mit seinem einheimischen Chauffeur sowie 1:26 Minuten vor Denis Krotov. Der fünffache Dakar-Gewinner Nasser Al-Attiyah lag im Prodrive Hunter mit einem Rückstand von 2:29 auf P6, sein Teamkollege Sébastien Loeb auf P10 (+ 4:31), der Noch-Leader Carlos Sainz im Audi RS Q-etron auf der 13. Position (+ 4:39). Der Vortagessieger und Sainz-Partner Stéphane Peterhansel rangierte um 5:25 Minuten abgeschlagen an der 17. Stelle.

Dumas setzte sich bei km 240 1:23 Minuten vor De Mevius an die Zeitenspitze, gefolgt um 1:29 Minuten von Lucas Moraes (Toyota Hilux) und 3:03 Minuten von Mattias Ekström (Audi) und 3:19 Minuten von Sainz. Gottschalk wurde auf P7 (+ 4:04) geführt, direkt hinter Al-Attiyah.

Der Katarer Nasser Al-Attiyah ist mit seinen fünf Siegen mit drei verschiedenen Herstellern ein Dakar-Profi erster Güte, der sich durch nichts unterkriegen lässt. Gegen Ende der dritten Prüfung legte der Wüstensohn noch einmal richtig zu und katapultierte sich bei km 352 an die imaginäre Tagesspitze, aber nur vier Sekunden vor dem letztjährigen Dritten Lucas Moraes, aber schon 49 Sekunden vor Al-Rajhi/Gottschalk, während De Mevius aus den Top 10 verschwand. Loeb büsste am vorletzten Wegpunkt fast 20 Minuten ein und fiel vom dritten auf neunten Rang (* 24:58) ab.

Zum Tagessieg reichte es für Al-Attiyah nicht. Den schnappte sich Moraes, neun Sekunden vor Ekström, 1:09 Minuten vor Gottschalk/Al-Rajhi und 1:33 Minuten vor Al-Attiyah.

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 3. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota 4:14:51 2 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 0,09 3 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:09 4 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:33 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 2:01 6 Sainz/Cruz (E), Audi + 3:29 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 5:21 8 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:49 9 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 14:10 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 14:55