Das fällt auf: Zwei Frauen und eine grelle Ente

Die Frauen sind bei der härtesten Rallye der Welt eine klare Minderheit, aber sie wissen auch, wie man auch ohne Bestzeiten auffällt, wie nun Barbora Holická und Lucie Engová aus Tschechien in einem ungewöhnlichen Auto.

Bei der diesjährigen Rallye Dakar gibt es nicht nur ein paar auffällige Fahrzeuge. Der RS Q e-tron von Audi sieht ein bisschen aus wie etwas, mit dem man zum Beispiel die Oberfläche des Mondes erkunden würde, während der Anblick eines 10-Tonners, der eine Sanddüne hinunterrollt, ein unvergesslicher Anblick ist zum Staunen.

Aber das vielleicht schönste Fahrzeug von allen bei der Dakar 2024 ist eine fluoreszierende «Ente».

«Ente» ist die allgemein gängige für einen Citroën 2CV, weil er die Angewohnheit hat, in Kurven hin und her zu schwanken. Und der hier in Rede stehende 2CV wird von der rein weiblichen Crew Barbora Holická und Lucie Engová aus Tschechien gefahren.

Das Projekt mit dem Namen «Duckar», man beachte die britische Bezeichnung und Aussprache für «Ente», die in der Kategorie «Dakar Classic» antritt. Die beiden Damen starten in den wohl härtesten Motorsporttest der Welt, und zwar mit einem, zumindest optisch, ungeeignetsten Fahrzeug.

Wie zu erwarten ist, steckt dahinter eine lange Geschichte.

«Ich betreibe seit mehr als zehn Jahren Motorsport und fahre in der tschechischen Rallye-Meisterschaft», sagte die zweifache tschechische Rallye-Meisterin Holická, die ausschließlich in Citroëns antritt, auf der offiziellen Dakar-Website. «Meine Familie interessiert sich überhaupt nicht für Motorsport, aber ich wollte immer zu Rennen gehen und die Autos sehen. Es wäre vielleicht einfacher und billiger gewesen, ein anderes Auto zu nehmen, aber alle lieben das Projekt.»

Holická ergänzte: «Als ich die Gelegenheit bekam, im Motorsport anzutreten, habe ich alles gegeben – keine Ferien, keine Einkäufe! Ich komme aus dem traditionellen Rallyesport und nehme auch an Bergrennen teil, aber Cross-Country ist für mich völlig neu und die Dakar war etwas, was ich mir nie hätte vorstellen können. Ich kannte Leute, die dort als Mechaniker arbeiteten, und scherzte immer mit ihnen: ‚Nimm mich mit!‘ Dann traf ich Olga.»

Das wäre Olga Roučková, Leiterin des tschechischen Samurais-Teams, das den 2CV bei der diesjährigen Dakar startet und selbst eine häufige Dakar-Teilnehmerin ist. Nachdem sie Holická bei einer lokalen historischen Veranstaltung kennengelernt hatte, lud Roučková sie letztes Jahr zur Dakar ein, um zu sehen, worum es ging.

Holická gefiel, was sie bei der Ausgabe 2023 sah, und begann, ihr eigenes Dakar-Abenteuer zu planen. Auf Roučkovás Rat hin versuchte sie, in die Kategorie der Oldtimer einzusteigen. Das einzige Problem war, dass sie ein Auto brauchte, das diese Aufgabe erfüllen konnte.

«Der Citroën ZX Rallye-Raid (Anmerkung: Ehemaliges Siegerfahrzeug) hat mich in Versuchung geführt», sagte sie, «aber es ist unmöglich, dafür zu bezahlen! Dann sagte ein Freund: ‚Du musst den 2CV nehmen, das macht den größten Spaß‘.»

Der 2CV von 1979 trug ursprünglich eine beige Lackierung und wurde letztes Jahr erstmals von Holická bei der Rallye Berounka Revival eingesetzt. Doch trotz ihrer Wettkampfgeschichte brauchte diese «Ente» einige ernsthafte Vorbereitungen, bevor sie bereit war, es mit der brutalen Wüstenlandschaft Saudi-Arabiens aufzunehmen.

«Ich habe einen 2CV und einen spezialisierten Mechaniker gefunden, Tomáš Neruda», erklärte Holická. Neruda war in der Lage, Wunder zu bewirken und den rostigen, alten 2CV in ein vollständig vorbereitetes Dakar-Spezialfahrzeug zu verwandeln. Da das Auto bereit für die Rallye war, brauchte die tschechische Pilotin nur noch einen Beifahrer, der sie durch die anstrengenden Etappen in Saudi-Arabien navigierte. Hier tritt die tschechische Motorsport-Königin an: Lucie Engová.

Engová, eine erfahrene Beifahrerin in der tschechischen Rallye-Meisterschaft, ist die Tochter des verstorbenen Břetislav Enge, einer Legende in seinem Heimatland, die in den 1970er und 1980er Jahren sowohl an der Europameisterschaft als auch an der Tourenwagen-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Der Sohn und Engovás Bruder ist Tomáš Enge, der vielleicht größte tschechische Rennfahrer von allen ist, da er als einziger Fahrer des Landes in der Formel 1 startete und in der Saison 2001 drei Mal für Prost startete. Einen der größten Namen des tschechischen Motorsports an ihrer Seite zu haben, hat sicherlich dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit auf Holickás Duckar-Projekt zu lenken, das nur durch die großzügige Unterstützung der Fans möglich wurde.

Apropos Aufmerksamkeit erregen: Wie wäre es mit dieser psychedelischen Lackierung? Das ist mit freundlicher Genehmigung des tschechischen Pop-Künstlers Josef Rataj, der sich ebenfalls stark für das Projekt eingesetzt hat. Wenn man all diese Zutaten zusammenzählt, kann man mit Fug und Recht sagen, dass Holická eine Dakar-Ikone geschaffen hatte, bevor die bescheidene Ente bei dem klassischen Rallye-Raid-Event überhaupt das Rad gedreht hatte.

«Es wäre vielleicht einfacher und billiger gewesen, ein anderes Auto zu nehmen», sagte sie, «aber ich denke, es war der richtige Schritt, denn jeder liebt das Projekt. Es gibt eine tolle Community rund um dieses Auto.»

Das Ziel von Holická und Engová für ihr Projekt ist einfach: sich bis zur Ziellinie der Dakar 2024 durchzuschleichen.