Yazeed Al-Rajhi: «Ich bin richtig stolz auf uns»

Der Einheimische Yazeed Al-Rajhi hat zusammen mit seinem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk auf der dritten Etappe der 46. Rallye Dakar in seiner Heimat die Führung erobert.

Yazeed Al-Rajhi: «Die Führung bei der Rallye Dakar erobert zu haben – mit eigener Kraft –, das macht uns stolz. Doch wir dürfen nicht vergessen: Es ist gerade einmal ein Viertel der Distanz geschafft und noch nichts erreicht. Insofern freuen wir uns unbändig auf die kommenden Rallye-Tage.»

Lucas Moraes: «Es war ein perfekter Tag»

Mit seinem ersten Etappensieg bei der Rallye Dakar nach seinem Podiumsplatz im letzten Jahr hat der Brasilianer Lucas Moraes sein Land in die Geschichtsbücher der Dakar geschrieben.

Noch nie zuvor hat ein Brasilianer eine Etappe in der Autokategorie gewonnen. Der offizielle Fahrer von Toyota Gazoo Racing liegt in der Gesamtwertung auf Platz vier, weniger als eine Minute vom Podium entfernt.

«Es war eine unglaubliche Etappe, aber das muss ich Armand überlassen, denn die Navigation war sehr schwierig und er war in allen Punkten auf dem richtigen Weg. Wir hatten ein gutes Tempo und hatten keine Reifenschäden. Wir hielten sogar an, um Seth zu helfen – wir gaben ihm unser Ersatzrad, damit er auch fertig werden konnte. Es war ein perfekter Tag.»

Sébastien Loeb: «Es ist schwer zu verstehen»

Die Vorjahreszweiten Sébastien Loeb et Fabian Lurquin erlitten drei Reifenschäden und mussten daher ihren Reifen reparieren, wodurch sie 23 Minuten auf den Etappensieger verloren. In der Gesamtwertung belegt die Prodrive-Crew den neunten Platz, fast 25 Minuten hinter dem Spitzenreiter.

«Es war ein komplizierter Tag mit drei Reifenschäden, also mussten wir nach dem dritten reparieren. Wir haben viel Zeit damit verloren, den Reifen zu reparieren und wieder aufzupumpen. Dann mussten wir alle zwanzig Kilometer anhalten, weil wir Luft verloren, sodass wir dadurch viel Zeit eingebüßt haben. Es war ein bisschen Pech, denn die Löcher waren alle auf der Lauffläche des Reifens, es war also nicht so, als ob wir sehr stark auf die Steine gestoßen wären. Manchmal hat man Reifenschäden, wenn man langsam fährt, manchmal fährt man schnell und hat keine Reifenschäden. Es ist schwer zu verstehen, wie wir das wirklich schaffen können, und jeder hat damit zu kämpfen. So ist das.»