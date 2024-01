Al-Rajhi: «Wir wollten nicht zuerst auf die Piste» 10.01.2024 - 16:07 Von Toni Hoffmann

Yazeed Al Rajhi und sein deutscher Navigator Timo Gottschalk, Vierter in der Wertungsprüfung mit etwas mehr als zwei Minuten Rückstand auf Nasser Al Attiyah, blieben mit neun Minuten Vorsprung vor dem Katarer.

Yazeed Al-Rajhi: «„Wir wollten morgen nicht als Erste auf die Piste. Das war unser Plan. Während der Prüfung waren Timo und ich unsicher, ob wir langsamer fahren sollten oder nicht, aber ich denke, wir haben das Richtige getan, indem wir nicht zu sehr nachgelassen haben. Morgen wird es anders sein. Wir gehen in die Offensive und schauen, wie es läuft.»



Stéphane Peterhansel: «Wir sind langsamer geworden»



«Mr. Dakar» Stéphane Peterhansel verriet, dass er fünf Minuten verstreichen ließ. Er kam 14 Sekunden hinter Carlos Sainz ins Ziel, was bedeutet, dass die beiden Audi-Piloten morgen gemeinsam starten werden. Peterhansel st mit 34:12 Minuten Rückstand Gesamtsechster.



Der 14-fache Rekordhalter Peterhansel: «Die Etappe war mit nur 118 Kilometern etwas seltsam, aber sie war entscheidend für die Startreihenfolge für morgen, wo wir eine zweitägige Trip durch die Dünen in Angriff nehmen werden, ohne die Spuren der Motorräder. Es wäre keine gute Idee, ganz vorne zu starten, also haben wir das Tempo reduziert und fünf Minuten vor dem Ziel angehalten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand weiß, was die richtige Strategie ist. Wir sind nicht gerade ein gutes Beispiel. Wir haben eine andere Strategie als zu Beginn der Rallye, also werden wir sehen.»



Die Strategie von Sébastien Loeb: «Wir haben heute viel Zeit verloren, in der Hoffnung, morgen viel zu gewinnen»



Sébastien Loeb ist heute ein gewaltiges Risiko eingegangen. Der Franzose ließ im Hinblick für einen späteren Start in der morgigen Wertungsprüfung etwa 20 Minuten verstreichen, während Etappensieger Nasser Al-Attiyah die genau entgegengesetzte Strategie wählte.



«Nasser und ich verfolgen unterschiedliche Strategien. Er möchte früh starten und fühlt sich zuversichtlich. Das hätte ich nicht getan. Wir kennen uns in der Wüste nicht so gut aus, er ist in seinem Element. Ich habe mich dafür entschieden, den Spuren zu folgen. Das war eine Entscheidung. Wir haben heute große Zeit verloren, in der Hoffnung, morgen große Zeit zu gewinnen.»