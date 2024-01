Classic: Ganz schön gewagt – im R4 durch die Wüste 10.01.2024 - 11:27 Von Toni Hoffmann

© ASO Der R4 von Michel Blanc und Frédéric Benedetti

Am Dienstag richtete sich unser Fokus mit dem Citroën 2CV (Ente) auf das wohl außergewöhnlichste Fahrzeug bei der Rallye Dakar, außergewöhnlich dürfte auch der Renault 4L, der mit der bekannten Knüppelschaltung, sein.

Es ist der Renault 4L von Michel Blanc und Frédéric Benedetti, der für die Rallye Dakar äußerlich im 80er Design etwas aufgemotzt wurde. Blanc und Benedetti kennen sich von einigen Rally-Raid-Veranstaltungen, zunächst als Rivalen auf der Strecke, bevor sie etwa zehn Jahre lang zusammenarbeiteten. Ab Mitte der 2000er Jahre nahmen die beiden Motorsportler an Nicht-FIA-Rallyes und Rally-Raids in Afrika teil. Im Quad, SSV, 4x4 sammelten sie Erfahrungen im Gelände.



Dann kam für sie die Dakar Classic «zur richtigen Zeit am richtigen Ort», wie es Blanc meinte. Der hatte drei Jahre zuvor einen Nissan Patrol Dessoude ex Pescarolo erworben. Die beiden Freunde konnten nicht widerstehen und starteten der zweiten Ausgabe der «Dakar Classic» im Jahr 2022. Im Biwak stellten sie schnell fest, dass der Rothmans-Replika-Porsche, mit dem sie sich die Assistenz teilten, viel mehr Aufsehen erregte als ihr authentisches historisches Fahrzeug mit patentiertem Stammbaum. Sie kehrten mit dieser ersten Erfahrung nach Frankreich zurück, verzichteten aber auf die Rallye 2023.



Ohne Groll oder Rache zu hegen, beschlossen sie, auf die Seite der Replikas zu wechseln, und die Idee des 4L der Marreau-Brüder setzte sich schnell durch. Aus Respekt vor diesen Pionieren kontaktierten die Einwohner der Auvergne sie, um grünes Licht für die Reproduktion des Dekors des gelb-schwarzen 4L zu erhalten, der mit seinen damaligen Partnern Africatour, Facom, Elf und Paris Match geschmückt war. Auch wenn die Gebrüder Marreau keine Sponsoren des Abenteuers sind, haben sie sich auch nicht dagegen gewehrt.



Blanc und Benedetti waren für ihr Dakar-Abenteuer 2024 die 34 Serien-PS zu wenig. Sie statteten ihren R4 mit einem R5-Alpine-Motor aus, der serienmäßig 93 PS leistet. Ohne Zweifel ist nun dieser R4 einer der Lieblinge der Dakar Classic 2024... der den Weg für die für die Dakar 2025 angekündigten Dacias ebnen wird.



Michel Blanc: «Unsere erste Dakar Classic 2022, wir haben sie ohne Probleme, aber auch ohne Medienberichterstattung geschafft. Außerdem suchten wir nach einer etwas schwierigeren Herausforderung. Für dieses Jahr wollte ich zunächst mit einem Katar losfahren, einem 30 PS starken Allradfahrzeug, das in den 80er Jahren dreimal an der Dakar teilnahm. Ich sagte mir, dass die Parallele zwischen Nasser Al Attiyahs Toyota Nummer 1 in den Farben von Katar liegt und der Name dieses Fahrzeugs könnte Aufmerksamkeit erregen. Aber mit Frédéric kamen wir zum 4L. Wir werden wahrscheinlich zwei bis drei Stunden mehr am Tag verbringen als mit dem Nissan, aber wir wissen, wie man auf Steinen und Sand fährt und dabei das Fahrzeug schont, das kenne ich vom Bau her perfekt. Seit dem 1. Januar 2023 bin ich im Ruhestand, den Metallbau- und Schlosserbetrieb habe ich an meine Söhne weitergegeben. Ich dachte, ich hätte Zeit, mich um die stille Durchführung zu kümmern, aber tatsächlich verbringe ich meine Tage immer noch auf der Straße mit Reparaturen.»



Frédéric Benedetti: «Unsere erste Dakar Classic 2022 war eine großartige Erfahrung, aber wir standen vor etwas weniger Herausforderungen, als wir gedacht hätten, aufgrund des sehr angepassten Fahrzeugs, das selbst im Vergleich zu den Anforderungen der Classic in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit überdimensioniert war. Für uns, die wir an Rallye-Raids gewöhnt sind, war es fast zu einfach, da musste ich mich ein wenig schämen. Wir litten auch unter der mangelnden Aufmerksamkeit für unseren Nissan Dessoude, der dennoch zu den seltenen wirklich historischen Fahrzeugen gehörte, die bei der Dakar gewonnen hatten. Deshalb sind wir letztes Jahr nicht wiedergekommen. Dieses Jahr haben wir uns gesagt, dass wir es anders machen würden: Da die Geschichte nicht besser zu sehen ist als die des Nachbaus, haben wir uns an die des 4L der Marreau-Brüder gewandt. Es ist ein legendäres Auto aus der ersten Dakar, das den Menschen im Gedächtnis geblieben ist, weil es bewies, dass Privatfahrer mit den Werken mithalten können. Es ist ein beliebtes Fahrzeug, das den Franzosen am Herzen liegt und gleichzeitig eine Brücke zwischen den Generationen schlägt.»