Etappe 6/Part 1: Sainz führt inoffiziell

Der sechste Abschnitt der 46. Rallye Dakar führte am Donnerstag und Freitag als Marathon-Etappe, ohne Hilfe von außen und ohne offizielle Zeitnahme, über eine 781 km um Shubaytah in die Dünen des «Empty Quarter».

Nach 295 km war der dreifache Sieger Carlos Sainz im Audi RS Q-etron der Schnellste mit einem Vorsprung von 3:30 Zoll auf den Teamkollegen Mattias Ekström. Sébastien Loeb lag im Prodrive Hunter fünf Minuten hinter «El Matador». Der fünfmalige Gewinner und Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah hatte im zweiten Hunter mehr als 21 Minuten Rückstand. In der virtuellen Gesamtwertung führt Sainz mit knapp 14‘ Vorsprung vor seinen Teamkollegen Ekström und Al Attiyah.

Die 48-Stunden-Etappe

Die große Neuerung der 46. Rallye Dakar ist die 48-Stunden-Etappe. Wie der Name schon sagt, wird diese über zwei Tage hinweg mit den Einschränkungen einer Marathon-Etappe ausgetragen, allerdings ist es den Teilnehmern erlaubt, sich am Abend gegenseitig zu helfen. Doch dieses Mal werden die Fahrer, Fahrer und Crews auf mehrere verschiedene Biwaks verteilt sein. Als die Uhren am Donnerstag 16 Uhr (= 14 Uhr MEZ) schlugen, mussten alle Fahrzeuge beim nächsten Biwak, auf das sie stoßen, anhalten. Für die Nacht erhielten sie eine Campingausrüstung und ausreichend Proviant. Da keine Verbindung vorhanden und daher keine Sicht auf die Leistungen ihrer Konkurrenten möglich war, campierten die Fahrer ohne Zeiten-Informationen und machen sich am nächsten Tag ab 5 Uhr MEZ morgens wieder auf den Weg, um den verbleibenden Streckenabschnitt zu absolvieren.

547 km im «Empty Quarter»

Die Protagonisten in der Autokategorie wurden mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert wie ihre Motorrad- und Quad-Pendants. Auch sie mussten sich den Dünen des «Empty Quarter» (leeres Viertel) stellen. Zusätzlich zu den Fahrschwierigkeiten wurden die Co-Piloten auf eine harte Probe gestellt, weil sie die Spuren der Motorräder nicht als Orientierungshilfe nutzen konnten.

Gottschalk ausgeschieden

Das Toyota-Team Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk war als Führende in den ersten Teil der so genannten 48-Stunden-Etappe, bei der keine fremde Hilfe erlaubt ist und die Teilnehmer alle Reparaturen selbst ausführen müssen, gestartet. Bei km 51 der 781 km langen Tagesabschnitts passierte es. Ein Unfall stoppte sie.

Al-Rajhi erklärte: «Nach 51 Kilometern war auf einer sehr flachen Schotterpiste alles in Ordnung und wir waren mit voller Geschwindigkeit unterwegs, als ich etwas traf. Das Auto überschlug sich und ist nun beschädigt.»

Demnach aber konnten Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk ihren lädierten Toyota Hilux nicht reparieren und mussten sich von einem möglichen Sieg verabschieden, für Gottschalk wäre es der zweite nach 2011, damals in VW Touareg mit Nasser Al-Attiyah, gewesen. Das Team kehrte gesund zum Start der Prüfung zurück. Dort warteten sie auf ihren Toyota, der dann auch auf Sicherheit überprüft wird wie zum Beispiel der Zustand des Überrollkäfigs. Falls in Ordnung können Gottschalk und Al-Rajhi die Rallye ohne eine Siegchance aber erst nach dem Ruhetag am Samstag mit der siebten Etappe am Sonntag fortsetzen.

Etappe 6: Peterhansel in Not

Nachdem der 14-fache Rekordhalter Stéphane Peterhansel und sein Beifahrer Édouard Boulanger nach 190 km auf dem vierten Platz lagen, hatten sie nach 225 km ein mechanisches Problem. Sie wissen nicht, wann sie in der 48-Stunden-Marathon-Etappe wieder weiterfahren können, aber es sieht so aus, als ob sie für eine Weile stillstehen werden.