Etappe 7: Loeb mit Offensive auf Leader Sainz

Sébastien Loeb bleiben bei der 46. Rallye Dakar noch fünf Etappen für seinen ersten noch möglichen Sieg beim Marathon-Klassiker. Nach seiner dritten Bestzeit 2024 aber liegt er noch 19 Minuten hinter Carlos Sainz.

Sainz hat auf der siebten Etappe im Audi RS Q-etron seine Führung und damit seine Hoffnung auf den vierten Sieg bei der Rallye Dakar, und das mit 61 Jahren, gerettet. Doch hinter ihm wütet Sébastien Loeb, der im Prodrive Hunter beim neunten Start seinen ersten Triumph beim legendären Marathon-Klassiker einfahren will. Und dafür kämpft er bei der fünften Rallye Dakar in Saudi-Arabien verbissen. Mit seiner 26. Bestzeit und seinem dritten Tagessieg 2024 reduzierte der Vorjahreszweite, nach dem Pech von Mattias Ekström nun auch 2024 wieder auf dieser Position, von 29 auf nun 19 Minuten, was bedeutet, dass der neunfache Rallye-Rekordhalter Loeb immer noch Chancen hat, auch für Prodrive den ersten Wüsten-Sieg zu holen.

Wie in Vorjahr, damals mit dem Deutschen Timo Gottschalk, ist der Brasilianer Lucas Moraes im nun offiziellen Toyota Hilux von Gazoo Racing auf Podiumskurs, hat allerdings auf Sainz einen Rückstand von 1:00:35 Stunden.

Die 46. Rallye Dakar ist mit ihrer fünften Ausgabe in Saudi-Arabien nach dem Ruhetag in Riad mit der längsten Etappe in ihre zweite Woche gestartet. Auf der siebten von zwölf Etappen lagen von Riad nach Al Duwadimi, wo die Rallye Dakar am Sonntag, 7. Januar 2024, übernachtete, 873 km, davon als siebte Prüfung 483 km auf Bestzeit. Nach einem wohlverdienten Ruhetag für die noch im Rennen befindlichen Teilnehmer warf diese Mischmasch-Etappe die Teilnehmer wieder mitten ins Geschehen. Der erste Teil war ein Canyon-Labyrinth mit ständigen Richtungswechseln. Abschließend konnten erfahrene Dünensurfer in einem intensiven Dünenabschnitt ihr Können unter Beweis stellen.

Einige starteten ausgeruht und mit frischer Kraft in die zweite Woche mit noch sechs Prüfungen. Der 21 Jahre junge US-Amerikaner Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz legten bei ihrer Allrad-Jungfernfahrt im Toyota Hilux richtig los. Bei km 134 führten sie in der virtuellen Tageswertung 28 Sekunden vor Guerlain Chicherit und eine Minute vor Lucas Moraes, beide ebenfalls im Toyota Hilux. Der führende Carlos Sainz rangierte im Audi RS Q-etron mit einem satten Rückstand von 5:25 Minuten auf der achten Position. Zu diesem Zeitpunkt stand bei km 51 der Audi-Kollege und zuvor Gesamtzweite Mattias Ekström, der mit beschädigter Aufhängung auf die Hilfe des Race-Trucks wartete.

Lucas Moraes fuhr bei km 213 die bisher schnellste Zeit, indem er Seth Quintero überholte und diesen mit 35 Sekunden Rückstand auf P2 verwies. Der Freitag-Sieger Sébastien Loeb, zwar nicht auf dem Zeiten-Radar, lag 55 Sekunden hinter dem Brasilianer Moraes. Sainz wurde dort mit einem Rückstand von 3:38 auf dem virtuellen fünften Rang geführt.

Sébastien Loeb, weiter nicht auf dem Zeiten-Radar, hat Lucas Moraes bei km 311 die Führung mit 52 Sekunden Vorsprung entrissen. Der Prodrive-Fahrer hat derzeit einen Vorsprung von 3′40″ vor Carlos Sainz und liegt damit in der virtuellen Wertung nur noch 25 Minuten hinter seinem spanischen Rivalen und Gesamtführenden.

Sébastien Loeb, der nach seinem 25. Tagessieg am Freitag mit seinem Prodrive Hunter als erstes Auto auf die Piste musste, markierte bei km 373 die bisher schnellsten Tageszeit und baute seinen Vorsprung auf mehr als zwei Minuten vor Lucas Moraes und fast 4:30 Minuten auf Seth Quintero aus. Der Vorjahreszweite kämpft verbissen um seinen ersten Dakar-Triumph. Noch lag er 20 Minuten hinter dem führenden Sainz, derzeit auf dem fünften Tagesplatz.

Loeb feierte nach der längsten Etappe mit seiner 26. Bestzeit seinen dritten Tagessieg 2024, 7:06 Minuten vor Moraes, 9:47 Minuten vor dem Prodrive-Partner Nasser Al-Attiyah und 10:31 Minuten auf Sainz. Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz rangierten nach anfänglicher virtueller Führung auf dem siebten Tagesplatz (+ 17:16). Im Zwischenklassement spielen sie wegen der enormen Zeitstrafe von 35:15:00 Stunden keine Rolle.

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 7. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07