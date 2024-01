Etappe 6: Wüstensohn Al-Attiyah knickt im Sand ein

Auf dem Menü des zweiten Teils des sechsten Abschnitts, als Marathonetappe gewertet, standen 71 Kilometer Dünen. Für den Wüstensohn Nasser Al-Attiyah wäre das die Gelegenheit gewesen, den Rückstand leicht zu verringern,

Nasser Al Attiyah: «Ich werde mein Bestes geben, damit Seb gewinnt, weil wir ein Team sind»

Allerdings lief nichts nach Plan für den fünfmaligen Dakar-Gewinner, der nach 530 km aufgrund eines gebrochenen Lenkarms am Radträger seines Prodrive Hunter liegen blieb. Er musste für die Reparatur auf den Rennservice seines Teams warten, um die Route bis zur Ziellinie fortzusetzen, wo er einige Kosten in der Gesamtwertung zählen musste.Da ein sechster Sieg jetzt außer Reichweite ist, ist es vielleicht an der Zeit, dass «Nasser Al Attack» bei der Ausgabe 2024 wieder auftaucht, mit der festen Absicht, für den Rest der W2RC-Saison so viele Punkte wie möglich zu sammeln . Allerdings muss er dieses Punktesammeln mit seiner neuen Rolle als Leutnant seines ehemaligen Rivalen Sébastien Loeb kombinieren. Im bevorstehenden Spiel gegen die Audi könnte sich die Unterstützung, die er dem Franzosen bieten will, als entscheidend erweisen, insbesondere wenn Loeb auch Schwierigkeiten hat, sich um seine Fahrzeug zu kümmern.

Al-Attiyah: «Es war kein guter Tag. Auf den letzten 50 Kilometern ist uns die Lenkung kaputt gegangen und wir konnten nichts für eine Reparatur tun. Wir warteten darauf, dass unser Servicetruck kam, der es reparierte, und wir dann ins Ziel kamen. Wir werden versuchen, weiterzumachen und sehen, was wir tun können. Der Auftakt gestern war gut, aber es war nicht einfach. Wir wussten, dass wir Zeit verloren hatten, aber es lief mehr oder weniger perfekt und wir waren zufrieden, aber dann ist auf den letzten 50 km die Lenkung kaputt gegangen. Es ist noch nicht alles fertig, aber jetzt werden wir versuchen, um die Weltmeisterschaft mitzuspielen. Ich werde auch versuchen, Seb zu helfen, hinter ihm zu stehen. Zumindest kann er diese Dakar gewinnen. Ich werde mein Bestes geben, damit er gewinnt, denn wir sind ein Team.»