Erster Dakar-Sieg für Loeb noch möglich 13.01.2024 - 16:33 Von Toni Hoffmann

© Loeb Sébastien Loeb

Für Sébastien Loeb ist mit dem neunten Start bei der 46. Rallye Dakar der erste Sieg zur Halbzeit immer noch in Reichweite, nach seinem zweiten Tagessieg und seiner 25. Bestzeit liegt er mit 30 Minuten Rückstand auf P3.

Der neunfache Rallye-Rekordchampion Loeb kennt sich aus und meint: «Wir werden die Abrechnung am Ende machen.» Der Vorjahreszweite Loeb war am Ende dieses ersten Teils der 48 Stunden-Etappe, des sechsten Dakar-Abschnitts, gut aufgestellt und zog es vor, vorsichtig zu sein, da die Marathon-Etappe am Freitag fortgesetzt wurde.



Die 46. Rallye Dakar mit ihrer fünften Austragung in Saudi-Arabien ist auch ein Kampf der Generationen und Technologien. Carlos Sainz (61 Jahre) und Lucas Cruz (Audi) liegen mit einem kleinen Vorsprung vor ihren schwedischen Teamkollegen Mattias Ekström (45 Jahre) und Emil Bergkvist in Führung. Ihr Hybrid-Audi (drei Formel-Elektro-Motoren und ein DTM-Turbomotor als Generator) ist in den Dünenketten unschlagbar. Ihre Beschleunigungs- und Beschleunigungsfähigkeit ist im Vergleich zu Allradfahrzeugen mit Benzinmotor (Prodrive, Toyota) konkurrenzlos.



Der dreifache Sieger Sainz führt die Rallye mit 20 Minuten Vorsprung auf seinen Kollegen an, aber wer liegt mit 29 Minuten Rückstand auf dem 3. Platz? Sébastien Loeb (49 Jahre) und Fabian Lurquin (Bahrain Raid Xtreme). Der gebürtige Elsässer und sein belgischer Beifahrer fuhren auf dieser Etappe wie verrückt und gewannen die so genannte 48 Stunden-Etappe (Donnerstag und Freitag) mit einem minimalen Vorsprung zwei Minuten vor Sainz.



Loeb gelang sein gewagtes Wagnis auf der fünften Etappe teilweise. Der WRC-Rekordsieger Loeb (80 Siege) hatte freiwillig eine 15-Minuten-Strafe in Kauf genommen, um bei den 48 Stunden im «Empty Quarter» (leeres Viertel) nicht zu den Spitzenautos zu gehören und so von einer klaren Spur vor ihm zu profitieren. Er musste sich keine Gedanken um die Navigation machen und Gas geben.



Fakt ist, dass sein Aufwand in der Gesamtwertung im Vergleich zu Carlos Sainz nach wie vor erheblich ist. Er kann sich beruhigen, indem seine Strategie für die zweite Hälfte der Dakar plant, die nach einem Ruhetag am Samstag in Riad wieder aufgenommen wird. Die Dünen werden vorhanden sein, jedoch in geringeren Mengen als im «Empty Quarter». Die Steine werden wieder auftauchen, und das gefällt den Audi, die unter starkem Übergewicht leiden, nicht wirklich. Aber das gilt auch für Sébastien Loeb, der unglücklicherweise dazu neigt, zu viel anzugreifen, wenn Vorsicht geboten ist. Der Rest der Dakar 2024 wird spannend!