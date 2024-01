Etappe 6: Erfahrung in Dünen zahlt sich aus

Die zweigeteilte 48-Stunden-Chrono-Etappe, keine Hilfe von außen, keine ofiizielle Zeitnahme, war der letzte Höhepunkt der ersten Woche der Rallye Dakar 2024.

Geschichte der sechsten Stufe: Erfahrung zahlt sich aus

Auf mehr als 500 Kilometern durch die mächtigen Dünen der Wüste des «Empty Quarter» fielen die Führenden und Titelverteidiger der Dakar aus. Am Freitag startete der Konvoi per Flugzeug zum Ruhetag in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Da noch ein halbes Dutzend tückischer Etappen zu absolvieren sind, verspricht die Rallye Dakar noch viele weitere Überraschungen.

Carlos Sainz hat seine gesamte Offroad-Rennerfahrung in die Entwicklung einer Strategie für die noch nie dagewesene 48-Stunden-Chrono-Etappe gesteckt. Indem er sich auf der fünften Etappe zurückhielt, sicherte sich der Fahrer des Audi RS Q e-tron einen Startplatz als 17. Auto für die sechste Etappe und ihre zweitägige 547 Kilometer lange Strecke durch die Dünen.



Sainz startete als Dritter der Gesamtwertung in die sechste Etappe. Nachdem der 61-Jährige seine Taktik auf den Punkt gebracht hatte, beendete der Madrilene die sechste Etappe an der Spitze der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 20:21 Minuten vor seinem Teamkollegen Mattias Ekström. «Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, aber im Moment sind wir zufrieden. Es war für alle eine sehr schwierige Strecke, die Etappe war körperlich anspruchsvoll zu fahren», erklärte der dreifache Sieger Sainz.



Auch Sébastien Loeb, der die 25. Etappe seiner Dakar-Karriere gewann, bewies auf der zweitägigen Etappe rund um das Shubaytah-Biwak seinen taktischen Scharfsinn. Damit ist Loeb gleichauf mit Hiroshi Masuoka als Fahrer mit den sechstmeisten Dakar-Etappensiegen. «Es war eine gute Etappe für uns. Wir starteten die Etappe als 35. Auto und beendeten sie als siebtes Auto, das die Ziellinie überquerte. Das war der Plan, den wir für diese Etappe hatten, und es ist gut, dass wir ihn umsetzen konnten», gestand der neunfache Rallye-Rekordchampion Loeb.



Die schockierende Nachricht am ersten Tag der sechsten Etappe war, dass der Leader Yazeed Al-Rajhi zusammen mit Timo Gottschalk ausschied. Am zweiten Tag waren es die massiven Zeitverluste des Titelverteidigers Nasser Al-Attiyah, die für Schlagzeilen sorgten. Durch einen gebrochenen Lenkarm verlor der fünfmalige Dakar-Sieger fast drei Stunden. Auch wenn der Sieg bei dieser Dakar nun außer Sichtweite ist, ist der Katarer entschlossen, weiter um wertvolle Weltmeisterschaftspunkte zu kämpfen und seinen Prodrive Hunter-Fahrerkollegen Loeb zu unterstützen, wo immer es möglich ist. «Es ist noch nicht alles fertig, aber jetzt werden wir versuchen, um die Weltmeisterschaft mitzuspielen. Ich werde auch versuchen, Seb zu helfen, hinter ihm zu stehen. Zumindest kann er diese Dakar gewinnen. Ich werde mein Bestes geben, damit er gewinnt, denn wir sind ein Team», führte der Vorjahressieger Al-Attiyah an.



Lucas Moraes, Guillaume de Mévius und Giniel de Villiers kamen alle mit der Hoffnung nach Riad, in der zweiten Woche auf das Gesamtpodest zu gelangen. Dieses Trio von Toyota-Fahrern belegt die Plätze vier, fünf und sechs. «Ich bin sehr zufrieden mit unserer ersten Woche. Wir haben einen Etappensieg errungen und das war ein ganz besonderer Moment für uns. Jetzt haben wir diese 48-Stunden-Etappe abgeschlossen. Es war schwierig, wir waren die ganze Zeit in den Dünen, daher war die Durchschnittsgeschwindigkeit sehr niedrig», meinte der letztjährige Dritte Moraes.



Für den 21-jährigen Seth Quintero am Steuer seines Toyota GR DKR Hilux war es eine harte erste Woche in der Ultimate-Klasse. Der junge Amerikaner will zusammen mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz nun Etappensiege einfahren, bevor er am 19. Februar in Yanbu die Ziellinie erreicht. «Wir sind hier am Ende der sechsten Etappe und gehen glücklicherweise auf den Ruhetag zu. Das war mit Abstand die brutalste Etappe, die einer von uns je erlebt hat», sagte der 21-jährige Quintero.



Nur einen Platz hinter Al-Attiyah in der Gesamtwertung liegt Laia Sanz, die in ihrem Astara-Fahrzeug mit der 17. schnellsten Zeit aller Autos durch die erste Woche der Rallye fuhr. «Es waren ein paar harte Marathontage. Insgesamt sind wir mit dieser Woche zufrieden. Schade, dass wir gestern Probleme mit dem Kraftstoffverbrauch hatten und daher langsamer fahren mussten. Heute war unsere Kupplung 100 Kilometer vor Schluss kaputt, also haben wir wirklich Glück, dass wir es geschafft haben», merkte die ehemalige Bikerin Sanz an.



Einen Platz hinter Sanz in der Gesamtwertung liegt der 14-fache Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel, der am Steuer seines Audi RS Q e-tron zwei harte Tage hinter sich hat. «Für uns war diese lange Etappe von 48 Stunden wirklich kompliziert … es war eine schreckliche 48-Stunden-Etappe», so Peterhansel.



Mit einem breiten Lächeln im Gesicht kam der Taurus T3 Max-Fahrer Mitch Guthrie Jr. in der Nähe des Shubaytah-Biwaks an der Ziellinie der sechsten Etappe an. Der aktuelle Zweitplatzierte der Challenger-Klasse in der Gesamtwertung schien jede Minute der extrem harten Tage voller Wüstenrennen zu genießen. «Das hat so viel Spaß gemacht. Gestern war es großartig, die Chance zu bekommen, 400 km über Dünen zu rasen … Das liebe ich. Gestern Abend in den Zelten zu schlafen, abzuhängen und unser Essen zuzubereiten, fühlte sich wirklich wie eine Dakar-Etappe an. Jetzt liegen wir am Ruhetag in einer guten Gesamtposition», berichtete Guthrie.



Die Mission von Guthrie Jr. für die zweite Woche in Saudi-Arabien ist klar: Er muss die 58:49 Minuten schaffen, die ihn vom Spitzenreiter der Challenger-Klasse, Eryk Goczal, trennen. Auch Cristina Gutiérrez, Chaleco López und Austin Jones wollen Goczal auf dem Weg nach Yanbu einholen und liegen jeweils auf den Plätzen drei, vier und fünf. «Die Marathon-Etappe war verrückt, gestern haben wir rund 400 km nur in den Dünen zurückgelegt. Wir hatten wirklich nicht damit gerechnet, dass es gestern so schwierig werden würde», führte Cristina Gutiérrez aus. (Red Bull)