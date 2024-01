Etappe 7: Lucas Moraes bleibt am Ball

Zweiter Tagesplatz auf der siebten Etappe der 46. Rallye Dakar für Lucas Moraes und Armand Monleon, sie rücken in der Gesamtwertung auf den dritten Platz vor, Giniel de Villiers und Dennis Murphy auf den fünften Rang.

Die zweite Woche der Dakar 2024 begann mit der siebten Etappe der Veranstaltung, die zwischen der saudischen Hauptstadt Riad und der Stadt Al Duwadimi im Westen verlief. Der Tag wurde von den Teams als «extrem hart und knifflig» beschrieben und bestand aus einem gezeiteten Abschnitt von 483 km, der über steinige Strecken, Sand und Dünen führte. Doch für Lucas Moraes und Armand Monleon von Toyota Gazoo Racing brachte der Tag ein wertvolles Ergebnis, denn sie fuhren die zweitschnellste Zeit, nur 7:06 Minuten hinter dem Etappensieger Sébastien Loeb (Hunter).

Sie verloren nur aufgrund eines schleichenden Reifenschadens gegen Ende der Etappe etwas Zeit auf die Führenden. Es gelang ihnen, das Auto ohne Radwechsel ins Ziel zu bringen, obwohl der Reifen im Ziel bis auf die Felge heruntergekommen war. Trotzdem sind sie nun auf den dritten Gesamtrang vorgerückt, 1:00:35 Stunden hinter dem Gesamtführenden Carlos Sainz (Audi). Außerdem lagen sie nur noch 40 Minuten vom zweiten Platz entfernt, und da noch fünf schwierige Etappen vor ihnen liegen, kann noch alles passieren.

Seth Quintero und Beifahrer Dennis Zenz waren die zweitschnellste GR DKR Hilux T1U-Crew auf diesser Etappe. Der kalifornische Fahrer und sein deutscher Navigator verzeichneten die neuntschnellste Zeit auf der Etappe und verloren nur Zeit aufgrund einer schwierigen Navigation zu Beginn der Etappe, sowie später am Tag ein Problem mit der Lichtmaschine in ihrem Auto. Sie verloren an diesem Tag 17:16 Minuten auf die Etappensieger, bleiben aber in der Gesamtwertung leider außer Konkurrenz, wo sie sich nach einem technischen Rückschlag in der Eröffnungswoche des Rennens auf dem 41. Gesamtrang befinden.

Die drei südafrikanischen TGR-Teams folgten ihren beiden Teamkollegen, wobei Giniel de Villiers und Dennis Murphy den Großteil der siebten Etappe gemeinsam mit Seth Quintero und Dennis Zenz fuhren. Auch sie scheiterten an einigen Navigationsproblemen, erzielten aber dennoch die elftschnellste Zeit auf der Etappe, nur acht Minuten hinter ihren Teamkollegen. Giniel und Dennis liegen insgesamt auf dem fünften Platz, 1:40:07 Stunden hinter der Spitze.

Guy Botterill, einer von zwei Rookie-Fahrern im Team, hat in der Eröffnungswoche der Veranstaltung ein bemerkenswertes Tempo gezeigt. Gemeinsam mit dem erfahrenen Beifahrer Brett Cummings hat Guy jegliche Probleme weitgehend vermieden und landet damit in den Top 10 der Rallye. Das letzte TGR-Duo, bestehend aus Rookie-Fahrer Saood Variawa und Beifahrer Francois Cazalet, verlor auf der siebten Etappe Zeit aufgrund eines Problems mit dem hinteren Differenzial ihres Autos. Sie mussten anhalten und das Gerät mit Öl auffüllen, bevor sie weiterfahren konnten. Außerdem erlitten sie einen Reifenschaden. Sie fielen in der Gesamtwertung auf den 21. Platz zurück.

Lucas Moraes: «Wir hatten eine tolle Etappe, weil wir die Etappe im Grunde genommen von Anfang an gemeinsam mit Sainz und Loeb eröffnet haben. Und wir haben es geschafft, ein gutes Tempo zu erreichen. Kurz vor dem Start war es sehr schwierig und Armand hat einen tollen Job gemacht. Für uns war es wichtig, das Tempo mitzuhalten. Gegen Ende bekamen wir einen schleichenden Reifenschaden, vielleicht 40 km vor dem Ziel, und wir beschlossen, weiterzufahren, weil der Druck sehr langsam nachließ. Also mussten wir viel langsamer fahren, um ins Ziel zu kommen. Wir sind auf den dritten Gesamtrang vorgerückt. Wir haben um das Podium gekämpft und haben noch eine lange Rallye vor uns. Und wir waren froh, dass das Team hat wieder einmal ein tolles Auto abgeliefert.»

Seth Quintero: «Heute hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe die Etappe wirklich genossen. Sie hat ziemlich langsam angefangen, dachte ich zumindest, nur um Sprit zu sparen. Aber es sieht so aus, als hätten wir den ganzen Tag über geführt. Und dann, leider ein kleines Problem mit der Lichtmaschine. Wir haben die Leistung und eine Menge Zeit verloren. Und ich bin an einem Wegpunkt angekommen und habe dort eine kleine Wende geschafft. Ansonsten war es ein toller Tag. Das Team hat es geschafft. Alles repariert. Wir haben noch fünf Tage vor uns, also wird es noch viel mehr Spaß machen.»

Giniel de Villiers: «Ein langer Tag mit sehr schwieriger Navigation. Ich weiß nicht, wie die Jungs an der Spitze das geschafft haben, aber sie haben einen unglaublichen Job gemacht. Wir hatten ein wenig Mühe und waren lange Zeit bei Seth. Wir haben uns beide ziemlich lange verfahren. Ich glaube, mehr als 10 Minuten an einer Stelle, auf der Suche nach dem richtigen Weg. Es war eine schwierige Etappe, und wir haben eine verloren etwas zu viel Zeit mit der Navigation. Wenigstens sind wir hier, also werden wir wieder kämpfen.» (Toyota)

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 7. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07