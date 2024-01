Etappe 7: Mit schwieriger Navigation in die 2. Hölfte

Sébastien Loeb nahm seine neunte Rallye Dakar nach dem Ruhetag mit der Einstellung «Keine Zeit zu verlieren» wieder in Angriff. Der Vorjahreszweite kam mit seiner dritten Bestzeit seinem ersten Sieg etwas näher.

Loeb ebnete im Prodrive Hunter den Autos den Weg und legte ein rasantes Tempo vor, mit dem kein anderer auf der 483 Kilometer langen Wertungsprüfung zwischen Riad und Al Duwadimi mithalten konnte. Obwohl er das erste Auto auf der Etappe war, nahm Loeb dort dem Spitzenreiter Carlos Sainz zehn Minuten ab, und der Abstand zwischen den beiden ehemaligen WRC-Gewinnern beträgt nun 19 Minuten. Sébastien Loeb: «Wir waren das erste Auto und die Navigation war wirklich schwierig, aber wir haben keine großen Fehler gemacht. Wir mussten die Spur für die restlichen Autos legen, aber wir haben uns bemüht, uns wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren.»

Carlo Sainz bleibt im Audi RS Q-etron fünf Etappen vor Schluss auf der Pole-Position für seinen vierten Dakar-Titel. Der Spanier wird seine gesamte Erfahrung im Rennmanagement auf dem Weg zur Ziellinie in Yanbu am 19. Januar einsetzen.

Carlos Sainz: «Es war ein ziemlich schwieriger Tag. Die Navigation war schwierig und außerdem hatten wir einen Reifenschaden, sodass es für uns nicht perfekt war. Seb hat heute einen wirklich guten Job gemacht.»

Sainz ist nun der einzige Audi RS Q e-tron-Fahrer, der dieses Jahr eine Chance auf den ersten Audi-Sieg beim letzten Dakar-Start der Ingolstädter hat, nachdem Mattias Ekström auf der siebten Etappe in Schwierigkeiten geriet. Dies folgt auf die Enttäuschung für das Team Audi Sport auf der sechsten Etappe, als der 14-fache Dakar-Sieger Stéphane Peterhansel in den Dünen einen Albtraum auf der sechsten Etappe erlitt. Stéphane Peterhansel half seinem Audi-Partner Mattias Ekström. «Heute war eine lange Mischung aus Dünen, Schluchten und Felsen. Bei Kilometer 50 hielten wir für unseren Teamkollegen Mattias Ekström an, der ein Problem hatte und versuchte, ihm zu helfen.»

Lucas Moraes ist im Toyota GR DKR Hilux mit dem dritten Gesamtrang wieder auf einer vertrauten Position. Vor zwölf Monaten stand der Brasilianer als Rookie auf dem Podium und scheint dieses Mal gute Chancen zu haben, dieses Kunststück zu wiederholen. Lukas Moraes: «50 Kilometer vor Schluss hatten wir einen schleichenden Plattfuß und beschlossen, weiterzufahren. Wir sind mit der Felge ins Ziel gekommen, es tut uns also Leid für die Jungs, die das reparieren müssen. Das Ziel ist es, um das Podium zu kämpfen, und ich glaube immer noch, dass wir gewinnen können.»

Nach dem Desaster für Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah auf der sechsten Etappe brachte der Katarer sein Rennen am Sonntag wieder auf Kurs und fuhr im Prodrive Hunter die drittschnellste Zeit des Tages. Al-Attiyah hat sich diese Woche die doppelte Mission gesetzt, solide Etappenergebnisse zu erzielen und bei Bedarf seinem Prodrive Hunter-Rennfahrerkollegen Loeb zu helfen. Rally-Raid-Champion Nasser Al-Attiyah: «Heute hatten wir zwei Reifenschäden und ein Problem mit einem Querlenker, daher ist es wirklich gut, unter die ersten drei zu kommen. Der Gesamtsieg ist verloren, aber wir müssen immer noch auf jeder Etappe kämpfen. Herzlichen Glückwunsch an Seb (Loeb) heute, ich freue mich für ihn.»

Ebenfalls auf der Jagd nach dem ein oder anderen Etappensieg in der zweiten Woche ist Seth Quintero von Toyota Gazoo Racing. Der siebte Platz auf der siebten Etappe bereitet den 21-Jährigen darauf vor, am Montag die Spitzenreiter anzugreifen. Seth Quintero: «Ehrlich gesagt hat mir die heutige Etappe sehr gut gefallen, sie hat viel Spaß gemacht und sie passte zu meinem Fahrstil.»

Das Gesamtpodest haben Guillaume de Mévius und Giniel de Villiers im Auge. Die Toyota-Fahrer lagen auf den Plätzen vier bzw. fünf. Guillaume de Mevius: «Heute war ein schlechter Tag für uns, wir haben uns ein paar Mal verfahren. Gegen Ende der Etappe hatten wir außerdem ein mechanisches Problem, sodass wir langsamer fahren mussten, um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Wir haben noch fünf lange Tage vor uns, also ist die Sache noch nicht fertig.»

Laia Sanz kehrte zu ihrer Mission zurück, die Rallye mit einem Top-20-Ergebnis oder besser am Steuer ihres Astara-Autos zu beenden. Der 19. Platz auf der siebten Etappe hat sie auf den 14. Gesamtrang in der Ultimate-Klasse befördert.

Beim Neustart unterstrich Mitch Guthrie Jr. vom Red Bull Off-Road Junior Team seinen Status als Spitzenreiter der Challenger-Klasse. Der Amerikaner holte mit seinem Taurus T3 Max den Etappensieg und baute damit seinen Vorsprung gegenüber seinen Konkurrenten weiter aus. Mitch Guthrie Jr: «Es war schön, saubere Luft vor uns zu haben, sodass ich und Kellon endlich etwas Zeit zum Navigieren hatten … und heute keinen Staub. Es war wirklich schön und ich bin froh, im Ziel angekommen zu sein. Es war ein guter Tag.»

Zweiter in der Gesamtwertung ist Guthrie Jr.s Mitfahrerin im Red Bull Off-Road Junior Team, Cristina Gutiérrez. Der Abstand zwischen den beiden Taurus-Fahrern beträgt 33:36 Minuten, der Can-Am von Chaleco López liegt weitere 6:20 Minuten dahinter auf dem dritten Platz. Den größten Teil der siebten Etappe führte Titelverteidiger Austin AJ Jones in der Challenger-Klasse an, aber ein Problem bei der 427-km-Marke führte dazu, dass der Can-Am-Fahrer eine halbe Stunde auf die Verfolger kassierte. Rokas Baciuška steuerte seinen Can-Am auf den zweiten Platz hinter Guthrie Jr. Nach einem schwierigen Start in die Rallye liegt der Litauer nun auf dem fünften Gesamtrang und hat eine Chance, das Gesamtpodest zu erreichen. (Red Bull)

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 7. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:56:39 2 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 7:06 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 9:47 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 10:31 5 Chicherit/Winocq (F), Toyota + 10:37 6 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 12:57 7 Quintero/Zenz (US/D), Toyota + 17:16 8 Krotov/Zhaltsov (KSZ), Toyota + 23:13 9 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 25:22 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 26:07