Etappe 9: Loeb – die Hoffnung stirbt zuletzt

Sébastien Loeb war in seinem Prodrive Hunter auf der neunten Etappe wieder auf dem richtigen Weg und konnte den Rückstand zwischen ihm und dem Spitzenreiter der Ultimate-Klasse, Carlos Sainz, ausgleichen.

Loeb nahm Sainz auf der 417 Kilometer langen Prüfung zwischen Ha'il und AlUla insgesamt 4:14 Minuten ab, obwohl er einiges Pech hatte. Loeb berichtete: «Wir hatten in der Mitte der Etappe zwei Reifenschäden, also musste ich am Ende etwas aufpassen, dass ich nicht noch einen dritten hatte. Der Abstand zu Sainz ist immer noch groß, aber wir haben noch drei Etappen vor uns, also werden wir in den nächsten Tagen weiter Gas geben.»

Das Team Audi Sport war auf der neunten Etappe zahlenmäßig stark, als die drei Audi RS Q e-trons von Sainz, Stéphane Peterhansel und Mattias Ekström zusammenhielten. Die Taktik für die verbleibenden Tage ist klar, Peterhansel und Ekström werden wie Klebstoff an Sainz festhalten, damit sie ihm bei Bedarf helfen können. Carlos Sainz sagte: «Ich bin mit der Etappe zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich ziemlich früh auf der Piste war. Am Ende war es im Auto sehr stressig, da die Navigation sehr schwierig war. Wir sind heute zu dritt zusammen gefahren und das war gut. Ich wusste, dass ich Unterstützung hinter mir hatte.»

Hinter dem Zweikampf zwischen Sainz und Loeb um den Gesamtsieg in der Ultimate-Klasse steht ein Dreikampf von Toyota-Piloten um den letzten Platz auf dem Podium. Lucas Moraes liegt derzeit auf dem dritten Platz wie 2023, aber Guillaume de Mévius auf dem vierten und Giniel de Villiers auf dem fünften Platz warten darauf, in den kommenden Tagen etwaige Fehler auszunutzen. Lucas Moraes merkte an: «Wir liegen insgesamt immer noch auf dem dritten Platz, haben aber heute etwas Zeit auf den vierten Platz verloren. Wir sind immer noch hier und haben drei Tage vor uns, lasst uns weiter kämpfen.»

Seth Quintero in seinem Toyota GR DKR Hilux und Laia Sanz am Steuer ihres Astara CR6-T waren auf der neunten Etappe eine stabilere Sache. Sanz belegt derzeit den 15. Gesamtrang in der Ultimate-Kategorie. Sanz: «Ich denke, es war körperlich der anstrengendste Tag für mich. Es war auch anspruchsvoll für das Auto. Im ersten Teil war es schwierig, guten Grip zu haben, und im zweiten Teil haben wir aufgrund der Steine langsamer gemacht, nur um vorsichtig zu sein. Wir wollen es bis zum Ende schaffen.»

Für den fünffachen und Titelverteidiger der Ultimate-Klasse, Nasser Al-Attiyah, war es ein weiterer Tag zum Vergessen. Der Katarer verließ die Etappe kurz nach dem Start wegen eines mechanischen Problems.

Der Spitzenreiter der Challenger-Klasse, Mitch Guthrie Jr., schaffte bisher die richtige Balance zwischen der Wahrung seines Vorsprungs und der Beibehaltung des Rennrhythmus. Der Vorsprung des Amerikaners lag zu Beginn der neunten Etappe bei einer halben Stunde, am Ende des Tages war er jedoch leicht auf 28:35 Minuten geschrumpft. Mitch Guthrie meinte: «Jeder hat wirklich viel Druck gemacht, das macht es für uns schwer. Wir liegen in Führung, also wollen wir auf das Auto achten, aber wir wollen auch nicht zu viel Zeit verlieren. Mir ging es gut, bis ich einen Fehler machte. Ich bin ziemlich hart gegen einen Stein gefahren und wusste nicht, ob das Auto in Ordnung ist, also wollte ich es bis zum Ziel ruhig angehen lassen.»

Auf der neunten Etappe näherte sich Guthrie Jr. die Zweitplatzierte Cristina Gutiérrez, die ebenfalls einen Taurus T3 Max fuhr. Da die nächsten drei gewerteten Fahrer – Chaleco López, Rokas Baciuška und Austin Jones – heute ebenfalls Zeit auf den Führenden schafften, ist klar, dass diese Gruppe bis zum Schluss ein Rennen unter sich machen will. Es war ein harter Tag mit viel Navigation und vielen Steinen. Chaleco (López) drängte hart von hinten. Cristina Gutiérrez: «Ich bin froh, weil wir Mitch (Guthrie Jr.) ein paar Minuten Zeit nehmen konnten. Das Auto funktioniert perfekt und wir haben noch drei Tage vor uns.» Es war eine schwierige Etappe für die Lokalmatadorin Dania Akeel, die nach Problemen zwischen Ha’il und AlUla auf den 26. Gesamtrang abrutschte. (Red Bull)

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 9. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 4:17:33 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:14 3 Serradori/Minaudier (F), Century + 4:43 4 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 9:52 5 Botterill/Cummings (ZA), Toyota + 10:01 6 Krotov/Zhiltsov (KSZ), Toyota + 10:23 7 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 10:34 8 Moraes/Monleon (BZ/E), Toyota + 11:03 9 Ekström/Bergqvist (S), Audi + 14:08 10 Dumas/Delfino (F), Toyota + 14:18