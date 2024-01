Carlos Sainz: «Am Ende war es im Auto sehr stressig»

Trotz des vierten Tagessieges von Sébastien Loeb auf der neunten Etappe behielt Carlos Sainz die Führung in der Gesamtwertung und wurde von seinen Audi-Teamkollegen in der Etappe begleitet und abgesichert.

Carlos Sainz: «Ich denke, ich bin mit der Prüfung zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich ziemlich früh auf die Piste musste. Am Ende war es im Auto sehr stressig und sehr schwierig, sich zurechtzufinden. Unsere drei Autos waren zusammen, also war es gut, ich wusste, dass ich etwas Unterstützung hinter mir hatte.»

Sébastien Loeb:

«Der Abstand ist immer noch groß, aber wir haben noch drei Etappen vor uns»

Der Hunter-Pilot verfolgt weiterhin Carlos Sainz in der Gesamtwertung und ist mit dem heutigen Etappensieg, seinem vierten bei der Ausgabe 2024, wieder ein wenig näher gekommen.

Sébastien Loeb: «Es war ein guter Tag für uns, eine lange Etappe. Wir hatten in der Mitte der Etappe zwei Reifenschäden, also musste ich am Ende etwas aufpassen, um nicht noch einen dritten zu bekommen. Aber insgesamt haben wir Carlos drei Minuten abgenommen. Der Abstand ist immer noch groß, aber wir haben noch drei Etappen vor uns. Wir werden also sehen und in den nächsten drei Tagen weiter Druck machen.»

Stéphane Peterhansel:

„Ich kann verstehen, warum Carlos gestresst ist“

Stéphane Peterhansel hat keine Hoffnung mehr, diese Ausgabe der Dakar zu gewinnen, und widmet sich nun ganz der Unterstützung seines Teamkollegen Carlos Sainz.

Stéphane Peterhansel: «Wir waren heute Morgen Erster, Zweiter und Vierter, mit Chicherit in der Mitte, den wir überholt haben. Ich habe am Start sechs Minuten auf Carlos gewartet, um ihn durch die Wertungsprüfung zu begleiten, immer mit dreißig Sekunden Rückstand für alle Fälle. Es war nicht einfach für ihn, denn solange Autos vor ihm waren, legten sie Spuren, aber die letzten 200 km fuhr er alleine.»