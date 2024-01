Etappe 10: Sainz: «Ich hatte keine Reifen mehr»

Der Gesamtführende Carlos Sainz musste seinen Vorsprung vor Sébastien Loeb auf nur noch 13 Minuten schrumpfen lassen, nachdem er in der drittletzten Etappe sieben Minuten verloren hatte.

Carlos Sainz: «Ich habe sieben oder acht Minuten verloren. Ich musste auf Mattias (Ekström) warten, weil mir die Reifen ausgingen.»

Sébastien Loeb: «Es ist ein bisschen frustrierend»

Loeb, der Mann auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung hatte heute einiges an Problemen, schaffte es aber dennoch, die Zeit gegenüber Carlos Sainz zurückzugewinnen und seinen Rückstand auf nur 13 Minuten zu reduzieren.

Sébastien Loeb: «Es war ein harter Tag für uns. Wir hatten ein Problem mit dem Wagenheber des Autos und hatten zwei Reifenschäden, also mussten wir auf einen Felsen fahren, um eine Möglichkeit zu finden, das Hinterrad anzuheben, um wechseln zu können. Wir haben so etwa 15 Minuten verloren. Sicherlich ist es ein bisschen frustrierend, aber okay. Die Etappen sind hart, es scheint, dass Carlos immer noch etwas Zeit verliert, also werden wir am Ende sehen, wo wir stehen.»

Guerlain Chicherit:

«Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir heute gewonnen haben»

Der Sieger der Etappe, Guerlain Chicherit, ist zurück in den Top 5 der Gesamtwertung und hat noch Luft nach oben.

Guerlain Chicherit: «Ich dachte, es würde wirklich schwer für uns werden, weil wir am Anfang einen Reifenschaden hatten. Danach bin ich langsamer geworden. Ich habe versucht, weitere Reifenschäden zu vermeiden. Wir haben ein paar andere Autos erwischt. Der Staub hat es wirklich schwierig gemacht, vor allem, weil unser Warnknopf nicht gut funktionierte. Wir sind die letzten 150 km hinter anderen Autos ins Ziel gekommen. Unmöglich, sie zu überholen, oder zu riskant. Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir heute gewonnen haben, aber das ist immer gut.»

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 10. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Toyota 3:19:27 2 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 5:43 3 Vanagas/Sikk (LT/EE), Toyota + 6:04 4 Eugenio Amos/Ceci (I), Toyota + 6:09 5 Dumas/Delfino (F), Toyota + 7:12 6 Serradori/Minaudier (F), Century + 10:03 7 Baumgart/Andreotti (BZ), Hunter + 10:21 8 Yacopini/Oliveras Carreras (RA/E), Toyota + 10:27 9 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 11:58 10 De Mevius/Panseri (B/F), Toyota + 12:01