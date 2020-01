Dakar Moto

Dakar 2020: Super-Marathon-Etappe am zweiten Tag

Fahrerisch wird die zweite Etappe der Rallye Dakar 2020 in Saudi-Arabien für die meisten Teilnehmer keine sonderlich große Herausforderung darstellen. Was die kürzeste Etappe der 42. Ausgabe so besonders macht.

Am ersten Tag der Dakar 2020 kamen die Teilnehmer nach 752 km im Sattel in Al Wajh an. Die zweite Etappe führt über nur 401 km nach Neom. Doch die Wertungsprüfung ist mit 367 km länger als am Vortag, es sind jedoch nur 34 km an Verbindungsstrecke zurückzulegen und so hat der zweite Rallye-Tag mit insgesamt 401 km die kürzeste Gesamtdistanz.

Die Wertung führt bis auf 400 m Höhe überwiegend über festen Untergrund (65%) und Schotter (30%). Sandige Strecken sind kaum vorhanden, Dünen überhaupt nicht. Fahrerisch könnte die zweite Etappe schwieriger ausfallen, die eigentliche Herausforderung wartet am Ende des Renntages auf die Teilnehmer.

Denn im Biwak in Neom dürfen nur die Piloten selbst an ihren Motorrädern arbeiten. Außerdem ist auf dieser «Super-Marathon-Etappe» die dafür erlaubte Zeit sehr knapp bemessen: In den nur zehn Minuten ist an eine umfangreiche Reparatur nicht zu denken, es wird auf einen kurzen Check der relevantestes Bauteile hinauslaufen.