Dakar Moto

Diese Dakar-Helden sind sogar härter als Toby Price

Eine Teilnahme an der Rallye Dakar ist wohl einer der härtesten Herausforderungen, die man sich vornehmen kann. Eine Gruppe von 39 Motorradpiloten verzichten sogar bewusst auf jeglichen Support.

Veranstalter A.S.O. nennt die Rallye Dakar die Mutter aller Rallyes, wild und unerbitterlich. Gesteigert wird dieses Motto durch die Kategorie «Original by Motul» – bis 2017 bekannt als «Malle-Moto». Fahrer, die sich in dieser Sonderwertung eingeschrieben haben, erhalten auf den zwölf Etappen über insgesamt 7500 km keine Hilfe. Sie müssen sich nach den Strapazen des Wettkampftages im Kampf gegen die Erschöpfung selbst um die mechanische Instandhaltung ihrer Motorräder und das Beheben von technischen Problemen kümmern.

Was die übrigen Piloten nur auf den beiden Marathon-Etappen durchmachen, erleben diese Kämpfer jeden einzelnen Tag! Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt.

Sponsor Motul unterstützt die 'Original'-Kategorie mit einem Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können sowie Produkte für ihre Motorräder erhalten. Dort kümmert sich Matthieu Marchand mit drei Mitarbeitern um die zumeist erschöpften Kerle.

«Diese Jungs sind wahre Kämpfer: Am Tag sind sie Fahrer, abends der Mechaniker und in der Nacht schreiben sie ihre eigenen Presse-Texte», erzählt der Franzose mit Begeisterung. «Es sind Amateure, die sich einen Traum erfüllen und ohne jeglichen Support die Rallye bestreiten. Sie müssen wirklich alles selbst erledigen. Für mich ist es eine Ehre, ihnen zu helfen.»

Eingeschrieben haben sich bei der 42. Ausgabe der Rallye Dakar 39 Motorradpiloten, sechs mehr als 2019. Unter 38 Männer ist die Spanierin Sara Garcia die einzige weibliche Einzelkämpferin. Neun Teilnehmer an der «Original by Motul» sind zum ersten Mal bei der Dakar am Start (Startnummern 77, 79, 102, 118, 127, 147, 148, 151, 158).

Nr. Fahrer Nation Motorrad 39 Melot Benjamin FRA KTM 40 Straver Edwin NLD KTM 44 Gyenes Emanuel ROU KTM 45 Brucy Arnold FRA KTM 52 Vlcek Petr CZE Husqvarna 55 Carillon Patrice FRA KTM 57 Cavelius Philippe FRA KTM 68 Vesely Jan CZE Husqvarna 69 Vayssade Florent FRA KTM 71 Jarmuz Krzysztof POL KTM 75 Jobard Willy FRA Bosuer 76 Freinademetz Martin AUT KTM 77 Denibaud Jerome FRA Husqvarna 79 Simonnet Guillaume FRA KTM 86 Garcia Merino Julian Jose ESP Yamaha 87 Al-Lal Lahadil Rachid ESP KTM 93 Martens Guillaume NLD KTM 97 Marcic Simon SVN KTM 98 Garcia Sara ESP Yamaha 99 Vega Puerta Javier ESP Yamaha 100 Gregory Stuart ZAF KTM 102 Hawker Neil GBR Husqvarna 109 Pavan Mirko ITA Beta 110 Bertoldi Alberto ITA KTM 111 Zacchetti Cesare ITA KTM 118 Bispo Alexandre FRA Yamaha 123 Bosman Wessel ZAF KTM 125 Barlerin Frédéric FRA KTM 127 Cojean Sebastien FRA Husqvarna 128 Pacheco Giordano COL Honda 133 Agoshkov Dmitry RUS KTM 138 Leloup Romain FRA KTM 144 Krejci Roman CZE KTM 147 Mabbs David GBR KTM 148 Mcbride David GBR KTM 149 Nietto Ismael CHL Speedbrain 151 Martinez Eric FRA Husqvarna 155 Olivetto Matteo ITA KTM 158 Wilson Trevor AUS Husqvarna