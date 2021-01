Dakar 2021, Prolog: Honda setzt erstes Ausrufezeichen

Als Vorjahressieger mit Ricky Brabec begann die Dakar 2021 für Honda erneut mit einem starken Ergebnis. Der US-Amerikaner fuhr beim Auftakt der härtesten Rallye der Welt die schnellste Zeit.

Mit einem Prolog über 129 km begann am Samstag die Rallye Dakar 2021. Das Ergebnis zählt als Startreihenfolge für die erste Etappe, doch schon auf der kurzen Route lauerten Gefahren und Tücken. Zwei von 103 Piloten blieben bereits auf der Strecke.

Gestartet wurde der Prolog in umgekehrter Reihenfolge. Die Ehre, als erster Motorradfahrer die Dakar 2021 zu eröffnen, hatte der Italiener Maurizio Gerini (Husqvarna), der in der Kategorie ‹Original by Motul› startet. Vorjahressieger Ricky Brabec (Honda) ging entsprechend als Letzter auf die Piste.

Die Wertungsdistanz über elf Kilometer brachten die besten Piloten im sandigen Terrain in nur sechs Minuten hinter sich. Die schnellste Zeit legte Vorjahressieger Ricky Brabec vor, der damit am Sonntag die erste Etappe eröffnen wird. Nur sechs Sekunden langsamer als der US-Amerikaner war sein Honda-Teamkollege Joan Barreda.

Bei seiner ersten Dakar-Teilnahme wurde Daniel Sanders bester KTM-Pilot.

Der einzige Teilnehmer aus Deutschland, der Duisburger Sebastian Bühler, war nur 16 sec langsamer und kam als bester Hero-Pilot auf die fünftbeste Zeit.

Aber auch die übrigen Favoriten gaben sich keine Blöße: Pablo Quintanilla (Husqvarna), Toby Price (Red Bull KTM), Adrian van Beveren (Yamaha), Matthias Walkner (Red Bull KTM) und Sam Sunderland (Red Bull KTM) hielten ihren Rückstand unter einer Minute.

Übrigens: Mit Beta, Garnati, GASGAS, Hero, Honda, Husqvarna, KTM, Rieju, Sherco und Yamaha sind zehn Hersteller an der diesjährige Dakar beteiligt. Hinter Garnati steht der chinesische PitBike-Spezialist Bosuer, der bereits an der Dakar 2020 teilnahm.

Rallye Dakar 2021: Ergebnis Prolog