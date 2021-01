Yamaha-Leader Adrien van Beveren: «Prolog zu kurz»

Eine Vorentscheidung fiel beim Prolog der Dakar 2021 naturgemäß noch nicht. Als 17. büßte Yamaha-Aushängeschild Adrien van Beveren eine halbe Minute auf den Sieger ein.

Seit 2016 zählt Adrien van Beveren zu den Top-Piloten bei der Rallye Dakar. Als Vierter 2017 feierte der Franzose sein bestes Finish. Doch anschließend fiel der Yamaha-Pilot drei Mal in Folge aus, teils nach schweren Stürzen – sein bis zum Ausfall gezeigter Speed war aber dennoch großartig.

Den Prolog zur 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt beendete van Beveren mit 32 sec Rückstand auf Platz 18. Für den 29-Jährigen ein seltsamer Auftakt.

«Es war ziemlich merkwürdig. Jeder wollte so schnell wie möglich sein, die Spuren waren aber schlecht erkennbar», sagte van Beveren nach dem ersten Renntag. «Also habe ich mich etwas zurückgehalten und habe ständig das Roadbook kontrolliert. Ich fühlte mich ein bisschen eingebremst, aber ich bin immer noch zuversichtlich. Es fühlt sich gut an, etwas Dampf abzulassen und mich auf die morgige Eröffnungsphase vorzubereiten. Der Prolog war etwas zu kurz, aber es war in Ordnung.»

Bester Yamaha-Pilot wurde Neuzugang Ross Branch auf Platz 4. 2020 holte der aus Botswana stammende Branch bei Red Bull KTM einen Etappensieg.

Rallye Dakar 2021: Ergebnis Prolog