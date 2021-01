Matthias Walkner (KTM): «Keine besondere Strategie»

Red Bull KTM-Werksfahrer Matthias Walkner startete verhalten in die diesjährige Rallye Dakar in Saudi-Arabien. Der Österreicher beendete den Prolog am Samstag auf Rang 18.

Die Rallye Dakar 2021 ist die 43. Ausgabe des Rallye-Klassikers, mehr als 7700 Kilometer gilt es in den kommenden zwei Wochen in Saudi-Arabien zurückzulegen. KTM-Pilot Matthias Walkner aus dem Salzburger Land fuhr beim Prolog in Jeddah am Samstag auf den 18. Platz. Die gewerteten elf Kilometer wurden in diesem Jahr erstmals dazu genutzt, um eine Startreihenfolge für die erste Etappe am Sonntag zu erhalten.

Der Dakar-Sieger von 2018 verlor 32 Sekunden auf Honda-Star Ricky Brabec, der den Prolog für sich entschied. «Es waren heute relativ schnelle elf Kilometer mit einem Schnitt von ca.100km/h - und richtig cool zum Fahren», berichtete der ehemalige Motocross-Weltmeister in der MX3-Klasse. «Durch den Starkregen am Neujahrsabend hatten wir viel Grip auf der Strecke. Diese verlief über Bergstraßen und durch Flussbetten mit ziemlich spitzen Steinen.»

«Viel wollte ich heute noch nicht riskieren, einfach mal reinkommen war mir wichtig. Ich habe zwar sicher rund zehn Sekunden zu viel verloren, aber es waren ja erst elf Kilometer von fast 8.000. Die 30 Sekunden die ich auf Brabec verloren habe werden mit dem Faktor vier multipliziert. Zur Erklärung: Durch diese neue Zeitregelung für den Prolog, fällt die Taktiererei um die Startplatz Aufstellung für den ersten Tag weg», berichtete der 34-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

In der ersten Etappe am Sonntag stehen 277 Kilometer Wertungsprüfung auf dem Plan, insgesamt müssen die Teilnehmer 622 km zurücklegen. «Morgen geht es für uns um vier Uhr früh los, das heißt um drei Uhr aufstehen», betonte der KTM-Fahrer.

«Die erste Etappe ist noch nicht sehr lange, aber hat es sicherlich in sich. Ich starte von relativ weit hinten, was sicher kein Nachteil ist. Eine besondere Strategie verfolge ich nicht, das wäre jetzt noch viel zu früh - ich werde einfach jeden Tag versuchen, das Beste zu geben und mein Maximum abzurufen», erklärte Walkner und fügte an: «Ein, zwei Tage muss ich mir Zeit geben, bis ich wieder reinkomme und mich an die hohe Geschwindigkeit, das Renntempo und die Navigation gewöhne. Wenn dieses Gefühl zurück ist und ich mich bereit und gut fühle, dann werde ich versuchen anzugreifen und Gas zu geben.»

Rallye Dakar 2021: Ergebnis Prolog