Dakar 2021: Sara Jugla kam nach 24 Std. ins Ziel

Erst 20 Stunden nach Etappensieger Toby Price (Red Bull KTM) kamen die letzten Teilnehmer der Rallye Dakar 2021 ins Ziel. Für fünf Teilnehmer ist die 43. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt bereits vorbei.

Die erste Etappe der Dakar 2021 hatte es bereits in sich. Die von Veranstalter A.S.O. ausgearbeitete Route war technisch anspruchsvoll und die Navigation schwierig. Selbst erfahrene Teilnehmer kamen vom Weg ab und verloren in der Gesamtwertung viel Zeit.

Was die Französin Sara Jugla aber durchmachen musste, würden nicht viele überstehen. Die nur 1,6 Meter große Power-Frau ist zum ersten Mal bei einer Dakar-Rallye am Start und leistete bereits in den ersten Tagen beeindruckendes. Als auf Etappe 1 94 Piloten bereits im Ziel waren und sich ausruhten, kämpfte die 28-jährige KTM-Pilotin noch viele weitere Stunden auf ihrem Motorrad – sie absolvierte die 277 km lange Wertungsprüfung in 24 Stunden und 10 Minuten! «Das Erreichen der Ziellinie wird wie der schönste Sieg sein», sagte Jugla vor der Dakar – und meinte damit eigentlich die gesamte Rallye.

Sogar noch ein wenig länger brauchte der Spanier Alexandre Bispo für die erste Etappe. Jugla und Bispo wollen aber bei Etappe 2 am Montag wieder dabei sein.

Fünf Teilnehmer sind jedoch bereits raus. Die Franzosen Pascal Bouchet, Pascal Rauber, Erick Blandin und Willy Jobard sowie für den Kolumbianer Jhon Trejos mussten die Dakar 2021 aufgeben. Für Jobard ist es bereits die fünfte Aufgabe in Folge.