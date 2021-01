Dakar 2021: Gelingt Sherco die große Sensation?

Lorenzo Santolino bestreitet auf seiner Sherco in diesem Jahr seine dritte Rallye-Dakar. Obwohl er noch keine Etappe gewonnen hat, liegt der junge Mann aus Spanien in aussichtsreicher Position.

Die 43. Auflage der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien ist an jedem Tag voller Überraschungen. In der Motorrad-Wertung wechselte 2021 an jedem der sechs Tage die Gesamtführung und bisher gab es sechs verschiedene Spitzenreiter. Oftmals führten Navigationsfehler zu den großen Zeitverlusten der Spitzenreiter, sodass sich das Bild ständig wechselt.

Beinahe unbemerkt schob sich Sherco-Werksfahrer Lorenzo Santolino an die Spitze der Dakar-Wertung. Der 33-Jährige sicherte sich und seinem Team am Donnerstag mit dem vierten Rang (+2:29 min) das beste Ergebnis bei dieser Rallye und in der Gesamtwertung liegt er auf Position 6, nur neun Minuten hinter Leader Kevin Benavides (Honda).

Neben den großen Teams von KTM, Husqvarna, Honda und Yamaha schlägt sich das kleine Sherco-Team, um Teamchef David Casteu, der selbst eine große Dakar-Vergangenheit aufzuweisen hat, bravourös. Obwohl der französisch-spanische Motorradhersteller mit deutlich kleineren Mitteln bei der härtesten Rallye der Welt antritt, hat Santolino noch alle Möglichkeiten auf einen großen Erfolg bei der diesjährigen Ausgabe. Übrigens: Lorenzo Santolino schaffte es bei seinen bisherigen zwei Dakar-Teilnahmen nicht, das Ziel zu erreichen.

«Diese Etappe war sehr lang. Besonders auf den ersten Kilometern war ich aber sehr ruhig und habe mich zurückgehalten, das hat mir geholfen, meine Konzentration aufrecht zu erhalten», erklärte der Spanier seine Taktik am Donnerstag. «Obwohl ich einige Fehler bei der Navigation machte, habe ich nicht allzu viel Zeit verloren und letztendlich den richtigen Weg gefunden. Mit meinem Rhythmus und mit der Navigation bin ich insgesamt zufrieden.»