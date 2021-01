Dakar 2021: Etappe 6 vollendet die erste Woche

In Ha'il folgt am Samstag der Ruhetag

Am Freitag geht es nochmal in den großen «Sandkasten»

Die Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien steuert bei ihrer 43. Auflage am Freitag auf die planmäßige Halbzeit zu, doch zum Wochenende fordert die sechste Etappe von den Teilnehmern noch einmal alles.

In den vergangenen fünf Tagen zeigte sich die Rallye-Dakar von vielen verschiedenen Seiten. Die Strecke in Saudi-Arabien war bisher durch steinige Schluchten, große Dünenfelder und sandige Pisten geprägt. Die Navigation spielte auf den ersten Etappen eine dominierende Rolle, später kam es vor allem auf das fahrerische Können der Fahrer an. Hinzu kam eine durchdachte taktische Leistung.

Am Freitag gilt es kurz vor dem Ruhetag noch einmal eine anspruchsvolle Etappe zu absolvieren. Insgesamt kommen 618 Kilometer auf die Fahrer zu, mächtige 448 km davon gehen in die Dakar-Wertung ein. 58 Prozent der Route führt über Sand, 30 Prozent sind Dünen.

Der Weg führt von Al Qaisumah, im Osten des Landes, nach Ha’il, einer Stadt mit über 250.000 Einwohnern im Zentrum der arabischen Halbinsel. Laut Veranstalter A.S.O. werden die Motorradpiloten auf diesem Streckenabschnitt, bei dem die Piloten über 600 Höhenmeter erklimmen müssen, ihre größte Herausforderung finden, denn Sand und Dünen dominieren das Bild. Gerade die Privatfahrer werden wohl erst in der Dunkelheit im Biwak von Ha’il landen und anschließend einen kurzen, aber hart erarbeiteten und verdienten Ruhetag erleben.

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021