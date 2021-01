Sam Sunderland (3./KTM): «Es hat sich ausgezahlt»

Das Red Bull KTM-Werksteam liegt nach der siebten Etappe bei der Dakar-Rallye am Sonntag weiterhin gut im Rennen. Sam Sunderland belegt in Saudi-Arabien hinter Toby Price den dritten Gesamtrang.

Sam Sunderland nimmt 2021 in Saudi-Arabien an seiner achten Rallye-Dakar teil. 2017 gewann der Engländer die härteste Rallye der Welt für das KTM-Werksteam, doch schon damals galt er nicht als der Schnellste. Sunderland zeichnet eine starke taktische Vorgehensweise aus, die ihn meist ohne große Aufmerksamkeit an die Spitze des Feldes spült und letztendlich als Geheimfavoriten betitelt. Etappensiege verzeichnet er in der Regel nur selten.



Auch bei der 43. Ausgabe der Dakar-Rallye in diesem Jahr blieb der 32-Jährige die meiste Zeit unbemerkt, jedoch meistens klar in den Top-10 der Rallyewertung. Auf der siebten Etappe holte sich Sunderland den vierten Rang, in der Gesamtwertung rückte er auf das vorläufige Podium nach vorne (Platz 3, + 2:11 min). «Es war eine hektische Etappe. Sie war sehr lang und es war schwer einzuschätzen, wo die anderen waren und wie gut die Zeit ist», berichtete der KTM-Star. «Ich konnte einfach nur alles geben, aber man sieht einfach drei oder vier Stunden niemanden auf der Etappe.»

«Ich habe mich auf mein eigenes Können verlassen und das hat sich am Ende ausgezahlt», strahlte Sunderland nach der Marathon-Etappe am Sonntag. «Auch wenn man die Spuren im Sand sieht, ist es sehr wichtig, dass man sich auf das Roadbook konzentriert, damit man nicht den gleichen Fehler wie der Vordermann macht. Ich bin mit den Geschehnissen des Tages sehr zufrieden, ich fühle mich gut und das Motorrad ist in einem guten Zustand.»

Red Bull KTM-Teamkollege Toby Price erreichte nach langer Führung auf der Etappe letztendlich den siebten Platz. Er verlor fünf Minuten auf Tagessieger Ricky Brabec (Honda), in der Gesamtwertung fehlt ihm eine Sekunde auf den Spitzenreiter Jose Ignacio Cornejo vom Honda-Team. «Ich habe versucht, wenige Fehler zu machen, das hat ganz gut funktioniert. Es sieht so aus, als wären wir in einer guten Position für die nächste Etappe am Montag», sagte der Dakar-Sieger von 2016 und 2019 zuversichtlich.