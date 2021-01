Toby Price (KTM) hat mitgezählt: 30. Knochenbruch!

Die neunte Etappe der Dakar 2021 brachte für Red Bull KTM-Star Toby Price mit einem heftigen Sturz das Aus. Im Krankenhaus hat der Australier zusammengerechnet.

Die härteste Rallye der Welt wurde in ihrer 43. Ausgabe wieder ihrem Ruf gerecht, davon wurde auch Toby Price überzeugt. Der zweifache Dakar-Sieg stürzte auf Etappe 9 bei hohem Tempo und verletzte sich an beiden Handgelenken sowie an einem Fuß und der Schulter. Im Moment befindet sich der Red Bull KTM-Star noch im Krankenhaus in Tabuk.

Es ist nicht die erste und wird nicht die letzte Verletzung des 33-Jährigen sein.



«Endlich habe ich mir den 30. Knochen gebrochen», scherzte Price aus dem Krankenbett. «Ich habe ein ziemlich schmerzendes Schlüsselbein, Schulter und Hand und muss operiert werden. Ich bin schon etwas enttäuscht, dass ich es nicht bis ins Ziel geschafft und mein Team und meine Sponsoren im Stich lasse. Leider ist das Rennen für mich beendet.»

Vom Sturz und die Minuten danach hat der KTM-Pilot nichts mitbekommen.



«Ich erinnere mich nicht an viel», gab Price zu. «Ich danke auf jeden Fall Sam Sunderland und Ricky Brabec, dass sie angehalten und sich um mir zu helfen. Ich hörte nur die Englein singen, aber ich habe gehört, dass sie sich gut um mich gekümmert haben.»