Dakar 2021: Malerische Landschaft auf Etappe 10

Tag 10 bei der Rallye Dakar 2021 in Saudi-Arabien

Die Rallye Dakar 2021 war bisher eine der spannendsten Ausgaben in der Geschichte der härtesten Rallye der Welt. Auf der zehnten Etappe am Mittwoch erwartet die Teilnehmer unglaubliche Landschaften.

In diesem Jahr ist der Tross der Dakar-Rallye bereits zum zweiten Mal in Saudi-Arabien zu Gast. Trotz der umstrittenen politischen Situation stellte sich das Land, als sehr Gastfreundlich heraus und tat alles dafür, eine erstklassige Rallye zu veranstalten. Neben der guten Organisation, strahlte die Rallye 2021 bisher mit malerischen Gebieten und fantastischen Landschaften. Sportlich wurde die 43. Auflage eine Superlative.

Auf der zehnten Etappe am Mittwoch verspricht der Veranstalter A.S.O. gigantische Einblicke in die Landschaft auf dem Weg, von der zukünftigen Planstadt Neom, wo das Biwak der Rallye in den letzten drei Tagen beherbergt war, nach al-'Ula.

Die Etappe verläuft insgesamt 583 km von Norden nach Süden, 342 Kilometer davon werden gewertet. Auf dem ersten Teilstück müssen die Teilnehmer durch malerisch schöne Berglandschaften, anschließend folgen sandige und in der Navigation anspruchsvolle Pisten. Die richtige Taktik wird über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Das ist die Route der Rallye Dakar 2021