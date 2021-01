Tagessieger Kevin Benavides: Große Sorgen um Luciano

Kevin Benavides gewann am Dienstag die neunte Etappe der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien und verbesserte sich in der Gesamtwertung. Anschließend sorgte sich der Honda-Fahrer um seinen Bruder Luciano.

Der 32-jährige Kevin Benavides bestreitet 2021 in Saudi-Arabien seine fünfte Dakar-Rallye. Der Honda-Werksfahrer liegt nach der neunten Etappe, dem Rundkurs um Neom, weiterhin gut im Wettbewerb, denn der Argentinier sicherte sich seine zweite Tagesbestzeit bei dieser Ausgabe der härtesten Rallye der Welt. Nachdem er im Ziel den Helm abnahm, erfuhr er jedoch nicht nur von seiner Bestzeit, sondern auch von einigen schweren Unfällen.

Sein sieben Jahre jüngerer Bruder Luciano stürzte mit seinem Husqvarna-Werksbike nach 242 Kilometer und verletzte sich. Ein Helikopter brachte ihn ins Krankenhaus nach Tabuk. «Erst gerade habe ich erfahren, dass mein Bruder gestürzt ist, deshalb bin ich sehr besorgt um ihn und ich hoffe, dass er in Ordnung ist», sagte Kevin Benavides, nachdem er den Etappensieg eingefahren hatte. Luciano verletzte sich an der Schulter.

«Es war ein spezieller Tag für mich, denn vor einem Jahr verunglückte Paolo Goncalves bei der Dakar. Ich habe deshalb alles gegeben, um nicht darüber nach zu denken, um fokussiert zu bleiben und keine Fehler zu machen», erklärte der Honda-Pilot. «Insgesamt war es eine gute Etappe, Nacho hat ebenfalls gute Arbeit geleistet. Letztendlich hörte ich, dass auch Toby gestürzt ist, es war also sehr gefährlich.»

In der Gesamtwertung liegen drei Tage vor der Zielankunft in Jeddah alle vier Werksbikes von Honda in den Top-5. Kevin Benavides fehlen auf Teamkollege Jose Ignacio Cornejo, der die Rallye seit Sonntag anführt, über elf Minuten. «Ich bin froh, dass ich heile hier angekommen bin, das Motorrad ist ebenfalls in Ordnung», sagte er erleichtert. «Wir haben jetzt noch drei Tage vor uns, an denen wir kämpfen werden. Nach so vielen Kilometern müssen wir fokussiert bleiben, denn in einer Sekunde kann sich alles ändern. Ich werde von Tag zu Tag weitermachen.»