Xavier de Soultrait: Airback verhinderte Schlimmeres

Husvarna-Privatier Xavier de Soultrait fuhr eine starke Dakar-Rallye, bis er auf der achten Etappe am Montag schwer stürzte und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Franzose ist aber in Ordnung.

Er gehörte zu den großen Überraschungen der diesjährigen Rallye Dakar in Saudi-Arabien: Xavier de Soultrait glänzte mit seiner Husqvarna von Beginn an und führte die härteste Rallye der Welt nach der vierten Etappe vergangenen Mittwoch sogar an. Nach dem ersten Teil der Marathon-Etappe am Sonntag lag der Franzose auf dem vierten Rang.

Die achte Etappe der Rallye Dakar führte die Teilnehmer von Sakaka nach Neom. Doch De Soultrait erreichte das Ziel am Montagabend nicht mehr. Der 32-Jährige startete gewohnt stark in die Etappe und hielt sich unter den Top-10, bis er bei Kilometer 267 die Kontrolle über seine Husqvarna verlor.

Der ehemalige Yamaha-Werksfahrer blieb bei Bewusstsein, musste aber mit dem Helikopter in das Krankenhaus von Tabuk gebracht werden. Die genaue Diagnose steht noch aus, jedoch äußerte sich De Soultrait auf seiner Facebook-Seite zu seinen Erlebnissen.

«Das Ende meiner Dakar-Rallye 2021», schrieb er am Nachmittag. «Leider bin ich nach etwa 270 Kilometern gestürzt und ich war nicht in der Lage weiterzufahren. Ich habe sehr starke Schmerzen im Nacken und muss jetzt genau auf meine Gesundheit aufpassen. Ich liege im Krankenhaus von Tubak, um genauer untersucht zu werden.»

Abschließend betonte der Franzose noch, dass die neu eingeführte Pflicht, bei der Rallye Dakar einen Airbag zu verwenden, sinnvoll war. «Ich werde euch auf dem Laufenden halten und mein Airbag hat funktioniert.»