Rallye Abu Dhabi: Matthias Walkner (KTM) in Bestform

Einige Top-Piloten nutzen die Rallye Abu Dhabi zur Vorbereitung auf die Dakar 2022. KTM-Star Matthias Walkner ist nach zwei Renntagen Gesamtführender.

In den Werksteams von Hero, GASGAS, KTM und Yamaha sind einige hochkarätige Rallye-Piloten in Abu Dhabi am Start. Die erste von fünf Etappen am Sonntag gewann Ross Branch (Monster Yamaha), die zweite sein Teamkollegene Adrian Van Beveren.



Gesamtführender ist aber Cross-Country-Weltmeister Matthias Walkner, der mit seiner Red Bull KTM zweimal zweitschnellster war. Der Österreicher liegt 2:38 Minuten vor van Beveren und 3:41 min Daniel Sanders (GASGAS).

Um die Führung zu übernehmen, musste Walkner im körperlich anstrengenden Terrain an seine Grenze gehen.



«Ich ging eigentlich davon aus, dass die hinteren Fahrer zu mir aufholen würden, beim Tankstopp stellten Ross und ich aber fest, dass das nicht der Fall war. Also haben wir weiter Gas gegeben, um vorne bleiben», berichtete der KTM-Pilot. «Auf den letzten 100 km war ich allein vorn und habe einfach alles gegeben. Ich habe wirklich hart gepusht – zum Glück lief alles gut und ich konnte ein gutes und sicheres Finish nach Hause bringen. Die lange Etappe war anstrengend.»

Auf der heutigen dritten Etappe 293 km zu fahren. Am Mittwoch und Donnerstag noch einmal 252 km bzw. 163 km.

Abu Dhabi Dessert Challange, Stand nach 2 von 5 Etappen:

1. Matthias Walkner (A/KTM) 7 Std 52 min 31 sec

2. Adrien Van Beveren (F/Yamaha) 7:55:10

3. Daniel Sanders (AUS/GASGAS) 7:56:13

4. Ross Branch (BWA/Yamaha) 7:58:07

5. Joaquim Rodrigues (P/Hero) 8:16:27

6. Andrew Short (USA/Yamaha) 8:16:28

7. Sebastian Bühler (D/Hero) 8:26:16

8. Aaron Mare (ZAF/KTM) 8:29:52

9. Konrad Dabrowski (PL/KTM) 9:28:59

10. Mohammed Al Balooshi (UAE/KTM) 9:29:48