König der Wüste: Matthias Walkner zu Besuch

Die morgige Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» widmet sich dem Ski- und Motorsport. Auch Dakar-Held Matthias Walkner gibt sich die Ehre und spricht über seinen jüngsten Erfolg.

In den letzten Jahren war Offroad-Athlet Matthias Walkner oft vom Pech verfolgt, doch zuletzt konnte der Dakar-Sieger von 2018 einen grossen Erfolg feiern. In der marokkanischen Wüste sicherte er sich der in Salzburg geborene Red Bull-KTM-Fahrer bei der Rallye Marokko mit dem zweiten Gesamtplatz vorzeitig zum Cross Country-Weltmeister krönen.

Es ist bereits der zweite Cross Country-WM-Titel des 35-Jährigen, der einer der Gäste bei der nächsten Ausgabe der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» ist. Walkner wird dabei nicht nur über seinen jüngsten Erfolg sprechen.

Der Zweirad-Profi wirft auch einen Blick auf die anstehende Herausforderung bei der härtesten Wüstenrallye der Welt. Die Dakar Rallye, die am 2. Januar 2022 startet, ist eine ganz besondere Herausforderung für alle Teilnehmer.

Im Talk geht es um den alpinen Skiweltcup, der sich im Umbruch befindet. Nur wenige Tage vor dem Saisonauftakt in Sölden werden am Montag ab 21.10 Uhr (in Deutschland und der Schweiz ab 23.05 Uhr) Michael Walchhofer, Hannes Reichelt und Urs Lehmann über im Raum stehende Veränderungen sprechen.

Moderation

Christian Baier

Themen

Ski alpin: Weltcup-Auftakt in Sölden

Motorradsport: Rallye-Weltmeisterschaft

Gäste

Urs Lehmann (Präsident Schweizer Skiverband)

Michael Walchhofer (Abfahrtsweltmeister 2003, Hotelier)

Hannes Reichelt (Streif-Sieger 2014, ehemaliger Athletensprecher)

Michael Smjekal (Ski-Journalist, Salzburger Nachrichten)

Matthias Walkner (zweifacher Rallye-Weltmeister Motorrad)