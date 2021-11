Rallye Abu Dhabi: Matthias Walkner kurz vor dem Sieg

Mit seinem vierten zweiten Platz in Folge konnte KTM-Werksfahrer Matthias Walkner seinen Vorsprung in der vierten und letzten Etappe der Abu Dhabi Desert Chalenge auf knapp vier Minuten ausbauen.

Cross-Country-Weltmeister Matthias Walkner ist auf dem besten Weg, die Abu Dhabi Desert Chalenge zu gewinnen – die Generalprobe zur Rallye Dakar im Januar 2022 in Saudi-Arabien. Der Österreicher kam in der vierten von fünf Etappen erneut als Zweiter ins Ziel, wie bereits an allen vorangegangen Tagen.



Zwar verlor KTM-Star Walkner auf Sieger Adrien Van Beveren auf Yamaha knapp eine Minute, konnte den Vorsprung in der Gesamtwertung gegenüber dem Australier Daniel Sanders (GASGAS) aber auf fast vier Minuten ausbauen.

«Ich habe vom Start weg gepusht und konnte Daniel bei zirka Kilometer 100 einholen», erzählte Walkner, der als Zweiter hinter dem Australier ins Rennen gestartet war. «Ab dann fuhren wir zusammen und wechselten uns an der Spitze ab. Jetzt habe ich einen guten Vorsprung und eine gute Startposition für die letzte Etappe. Hoffentlich kann ich den Sieg sicherstellen.»

Ergebnisse Etappe 4 Abu Dhabi Desert Challenge:



1. Adrien Van Beveren (F), Yamaha, 3:10,02 Stunden

2. Matthias Walkner (A), KTM, 3:10,56, +54 sec

3. Joaquim Rodrigues (P), Hero, 3:13,00, +2:58 min

4. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, 3:13,48, +3:46

5. Aaron Mare (ZA), KTM, 3:21,30, +11:28



Stand nach 4 von 5 Etappen:



1. Matthias Walkner (A), KTM, 15:05,20 Stunden

2. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, 15:09,10, +3:49 min

3. Adrien Van Beveren (F), Yamaha, 15:10,06, +4:45

4. Joaquim Rodrigues (P), Hero, 15:33,53, +28:32

5. Aaron Mare (ZA), KTM, 16:21:36, +1:16,15 h