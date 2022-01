Dakar, Etappe 5: Wer surft am besten durch die Dünen? 05.01.2022 - 19:08 Von Tim Althof

© A.S.O./F.Gooden/DPPI Sam Sunderland (GASGAS) © A.S.O. Die Motorräder nehmen am Donnerstag einen anderen Weg als die Autos und Trucks Zurück Weiter

Am Donnerstag bleibt das Biwak der Rallye Dakar in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad, denn die fünfte Etappe führt die Motorradpiloten in einem Rundkurs zurück zum vorherigen Startpunkt.