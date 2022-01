Frauenpower bei der Dakar: So lief die erste Woche

Die Rallye Dakar 2022 schreitet voran, denn bereits die Hälfte der 44. Ausgabe in Saudi-Arabien ist Geschichte. Am Ruhetag am Samstag werfen wir einen Blick auf die Wertung der Damen.

Laia Sanz ist von der Dakar-Rallye nicht mehr wegzudenken. Die Spanierin startet seit 2011 bei der härtesten Rallye der Welt und die Dame, die aus dem Enduro- und Trial-Sport kommt, erreichte bei jeder Ausgabe das Ziel. 2015 fuhr sie mit ihrer Honda durch Argentinien, Chile und Bolivien auf Gesamtrang 9 und damit zu ihrem besten Resultat. Sie ist nicht nur konstant, sondern auch schnell, denn in all den Jahren gewann sie die Wertung der Frauen.

2022 startet Sanz erneut bei der Rallye Dakar, die 36-Jährige wechselte allerdings von zwei auf vier Räder in das deutsche X-Raid-Team, wo sie in diesem Jahr einen Mini steuert. Somit kämpfen vier Teilnehmerinnen bei den Motorrädern um den Klassensieg in der Damen-Wertung, ohne die schnelle Spanierin.

Die Niederländerin Mirjam Pol fährt auf einer Husqvarna für das Team HT Rally Raid, in dem auch der schnelle Franzose Xavier de Soultrait und die beiden Deutschen Stephan und Thomas Preuss unterwegs sind. Pol bestreitet ihre neunte Dakar-Rallye und sie gewann bereits 2009 die Wertung der Frauen. Am Ruhetag der 44. Ausgabe der härtesten Rallye der Welt steht die 38-Jährige mit fünf Stunden Rückstand auf Gesamtrang 52, in der Wertung der Damen führt sie das Feld an.

Die Husqvarna-Fahrerin hat einen komfortablen Vorsprung auf die nächstbeste weibliche Teilnehmerin, denn Sandra Gomez (Husqvarna) liegt bei ihrer Dakar-Premiere mehr als 2,5 Stunden hinter ihrer Markenkollegin. Die Spanierin startet für das Team XRAIDS CLINICAS CRES und sie liegt in der Gesamtwertung auf Position 77, mehr als acht Stunden hinter Spitzenreiter Sam Sunderland (GASGAS).

Sara Garcia und Audrey Rossat sind die beiden anderen Frauen im Fahrerfeld. Während Garcia mit ihrer Yamaha bereits zum vierten Mal an einer Dakar-Rallye teilnimmt, fährt die Französin Rossat (KTM) ihre zweite Dakar. Die beiden liegen dreieinhalb bzw. sieben Stunden hinter der führenden Mirjam Pol. Noch etwa 2000 gewertete Kilometer stehen auf dem Fahrplan in der zweiten Woche in Saudi-Arabien.